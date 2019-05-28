В Японии мужчина на улице зарезал двоих человек

В Японии мужчина с ножом напал на детей и их родителей. В результате погибли два человека, в том числе ученица первого класса и 39-летний мужчина. Всего ранения получили шестнадцать человек, четверо из которых в тяжелом состоянии были доставлены в больницы.

Случившееся произошло в 7:40 по местному времени в городе Кавасаки на автобусной остановке. Известно, что мужчина в возрасте около 50 лет орудовал сразу двумя ножами. Он был одет в черную рубашку и брюки, а также подстрижен наголо. Правоохранители задержали злоумышленника, однако он успел нанести себе ранение в шею, от которого позже скончался.

Мотивы убийцы остаются неизвестными. На месте ЧП работают полицейские и бригады скорой помощи, передает телерадиокомпания NHK. В городе введены дополнительные меры безопасности. Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

Соболезнования в связи со случившимся выразил президент США Дональд Трамп, который находится с государственным визитом на японских островах. "Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом", - заявил он. Хозяин Белого дома в сопровождении премьер-министра Синдзо Абэ посетил сегодня военно-морскую базу Йокосука, где поднялся на палубу вертолетоносца японских Морских сил самообороны "Кага".