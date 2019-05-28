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28.05.2019 15:20
Рубрика: В мире

В итальянских церквях разрешили делать пожертвования онлайн

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впервые в итальянских храмах, чтобы зажечь свечу, заказать службу, либо сделать пожертвование, прихожанам позволят воспользоваться кредитной картой.

Фото: iStock
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В последние годы римская католическая церковь с небывалым рвением старается приобщиться к новейшим технологиям. Первым шагом в этом направлении стал запуск в январе этого года веб-сайта и приложения для Android и iOS "Кликни и молись". Эта официальная молитвенная платформа Ватикана предлагает молиться одновременно с Папой Римским, а также делиться молитвами с другим пользователями.

Автором новой инновационной инициативы выступил епископ города Кьоджа (провинция Венеция) монсеньор Адриано Тессаролло. С его легкой руки в трех городских церквях появились платежные терминалы, на мониторах которых высвечиваются на выбор три опции, позволяющие зажечь свечу стоимостью 1, 2 или 3 евро, заказать мессу (10 евро), а также сделать пожертвование на желаемую сумму в пользу прихода, либо любого другого религиозного института. По завершении операции автомат в обязательном порядке выдаст квитанцию.

По задумке епископа, установка подобных терминалов поможет решить одним махом сразу несколько проблем: приспособить церковь к современным технологиям, избавить прихожан от необходимости носить в кошелке тяжелые монеты, и самое главное - избежать участившихся за последнее время краж пожертвований.

Фото: iStock
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На этом сюрпризы не заканчиваются. Специально для тех, кто не может прийти в церковь, разработан веб-сайт, зайдя на который через компьютер или смартфон можно будет выбрать церковь для пожертвования (размер минимального взноса составляет 30 евроцентов) или забронировать службу.

Первыми новый церковный терминал, как ни странно, протестировали иностранные туристы. Местные же верующие отнеслись к нововведению, мягко выражаясь, насторожено. Многие их них опасаются, что все в итоге закончится тем, что будет увеличена стоимость вышеперечисленных услуг, а церковь из храма божьего окончательно превратиться в "супермаркет". Однако все эти опасения, судя по всему, не только беспочвенны, но и напрасны - новая платежная система будет мирно сосуществовать с традиционными видами оплаты. Монеты и купюры никто запрещать не собирается.

"Мы не планируем поднимать стоимость услуг и никому ничего не навязываем. Прихожане вольны сами выбирать форму оплаты", - пояснил монсеньор Тессаролло, заметив, что, если в течение трех месяцев платежные терминалы зарекомендуют себя с положительной стороны, они появятся в храмах на всей территории Италии.



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