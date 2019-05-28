В Канаде лесной пожар охватил свыше 100 тысяч гектаров

В Канаде более 600 специалистов привлечены к тушению лесного пожара, который с конца прошлой недели бушует на севере провинции Альберта. В ликвидации огня также задействованы 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная спецтехника.

Огнем охвачено 105 тысяч гектаров, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV. Пожару присвоены шестая, высшая, категория сложности. На помощь пожарным Альберты прибыли огнеборцы из Британской Колумбии, Новой Шотландии и Онтарио.

Лесной пожар уже вынудил покинуть свои дома более пяти тысяч местных жителей. Сейчас специалисты пытаются сдержать огонь и не допустить его распространения на город Хай-Левел. Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. Информации о жертвах и разрушениях нет.