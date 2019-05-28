В Китае проходит международный конкурс World Skills

В конкурсе принимают участие 698 человек из 44 стран и регионов мира. Мероприятие организовано совместно министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, Государственным комитетом по делам развития и реформ, китайским Агентством по сотрудничеству в области международного развития и народным правительством города Чунчин.

Заместитель председателя международной организации World Skills, председатель комитета конкурса Стефан Прасчл отметил, что профессиональные навыки могут содействовать экономическому развитию и делать нашу жизнь более комфортной. Организация World Skills готова оказать помощь молодежи всего мира, чтобы они с помощью свих профессиональных навыков могли добиться больших успехов в своей работе, а также внесли свой вклад в развитие общества, предприятий и страны в целом.