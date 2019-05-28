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28.05.2019 20:44
Рубрика: В мире

В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс

Текст: Алексей Чуриков

Министерство обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявило об ухудшении обстановки на линии разграничения с территорией, подконтрольной Киеву. Более того, представитель пресс-службы ведомства заявил, что накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.

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"В зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады силовиков, в район населённого пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек" - сообщил начальник пресс-службы минобороны ЛНР Яков Осадчий.

Он также отметил, что по имеющейся информации, основной задачей диверсантов является дестабилизация обстановки вблизи линии соприкосновения путем выведения из строя стратегических объектов.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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