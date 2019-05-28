В Москве пройдет ретроспектива фильмов-лауреатов "Кинотавра"

К своему 30-летию "Кинотавр" устраивает в Москве 1 и 2 июня ретроспективу фильмов-лауреатов фестиваля. За два выходных дня зрители смогут увидеть культовые фильмы, ставшие символами российского кино за последние 30 лет. Ретроспектива проводится при поддержке КАРО.Арт.

В день открытия ретроспективы в киноцентре "Каро 11 Октябрь", зал № 1, в 21.15 пройдет показ фильма, победившего на “Кинотавре” в 2006 году - "Изображая жертву". После показа состоится public talk режиссера Кирилла Серебренникова и президента фестиваля "Кинотавр" Александра Роднянского.

Всего в рамках ретроспективы покажут восемь фильмов. Это такие работы, как "Анкор, еще Анкор” (режиссер Петр Тодоровский, 1993) , "Время танцора" (режиссер Вадим Абдрашитов, 1997) ,"Брат" (режиссер Алексей Балабанов, 1997) , "Война" (режиссер Алексей Балабанов, 2002) , "Изображая жертву" (режиссер Кирилл Серебренников, 2006), "Волчок" (режиссер Василий Сигарев, 2009) , "Географ глобус пропил" (режиссер Александр Велединский, 2013), "Класс коррекции" (режиссер Иван Твердовский, 2014).

Вход на все фильмы ретроспективы бесплатный, забронировать билеты и узнать точное расписание фильмов можно на сайте.

Регистрация на события откроется утром 29 мая. Количество мест ограничено.