В Париже самолеты "Аэрофлота" проверили из-за письма с угрозами

Французская полиция и служба безопасности центрального парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль провела досмотр багажа самолетов "Аэрофлота" из-за анонимных угроз.

Как "Российской газете" сообщили в пресс-службе администрации аэропорта, на адрес электронной почты префектуры полиции Парижа поступило письмо с угрозами относительно самолетов "Аэрофлота". В них шла речь о рейсах, отправлявшихся в понедельник 27 мая из Москвы в Париж. На одном из них, номер которого аноним не указал, якобы находилось взрывное устройство.

Эта информация была оперативно передана в Руасси - Шарль де Голль. Первый самолет (рейс SU2464) приземлился в Париже в районе 15:00 (16:00 мск), другой (SU2458) в 17:05 (18:05 мск).

По словам пресс-секретаря посольства РФ во Франции Сергея Паринова российское дипломатическое представительство в предварительном порядке было уведомлено французскими властями о том, что воздушные лайнеры "Аэрофлота" в этот день могут быть подвергнуты усиленной проверке из-за сообщений о бомбе.

Оба самолета, прилетевшие без каких-либо проблем, после посадки были направлены на спецстоянку.

Пассажиров выпускали из самолетов по одному и сразу же проверяли ручную кладь. После этого тщательной проверке был подвергнут багаж, а также сами авиалайнеры. Ничего подозрительного обнаружено не было, и все пассажиры, пройдя паспортный контроль, беспрепятственно покинули здание аэропорта.

Рейс "Аэрофлота" SU2460, который должен был в тот день вылетать из Москвы в 19:35, после получения соответствующей информации из Парижа был тщательно проверен в "Шереметьево". После с небольшой задержкой вылетел в Париж, куда прибыл около полуночи. По прибытии багаж, по сведениям источника в дирекции аэропорта, был также досмотрен с идентичным результатом, и пассажиров этого рейса также отпустили.

"Это была ложная тревога, - подчеркнули в пресс-службе аэропорта, - но в подобных случая мы обязаны соблюдать правила безопасности и действовать по инструкции".

При этом напомнили, что совсем недавно в аналогичной ситуации самолет компании "Vueling", летевший на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Барселоне.