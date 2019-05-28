Новости

В Краснодаре врачи спасли женщину с объемным образованием мозга 13:50
СК возбудил дело по факту обрушения на гоночной трассе в Ленобласти 13:47
Пропавших под Костромой детей нашли живыми 13:45
Опубликовано видео с места ДТП с туристами в Приморье 13:42
Леонид Якубович признался, что не смотрел ни одного "Поля чудес" 13:40
Малый ракетный корабль "Советск" прошел ходовые испытания 13:37
Депутаты выявят опасные для школьников маршруты 13:34
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра 13:34
Площадь галереи Айвазовского в Феодосии увеличится вдвое 13:29
Где весной отдохнули москвичи 13:29
Ка-52 "Аллигатор" модернизируют с учетом сирийского опыта 13:24
Во Франции принят измененный законопроект по восстановлению Нотр-Дама 13:24
В Евросоюзе ввели в обращение новые купюры 13:23
Под Костромой пропали двое детей 13:13
В Париже самолеты "Аэрофлота" проверили из-за письма с угрозами 13:10
В архитектурное управление мэрии Якутска пришли с обысками 13:09
В Ростовской области пройдут гонки на тракторах "Беларус" 13:05
Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове 13:01
Видео: актрису Джессику Честейн лошадь укусила за грудь 13:00
Видео: пытаясь потушить горящий бампер BMW, водитель сжег всю машину 13:00
Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем 12:57
В Ялте появится туристическая полиция 12:54
В Кузбассе вандалы раскопали детские могилы 12:50
На Кубани экс-главу райсуда обвинили во взятке в 500 тысяч рублей 12:44
Больницы Новгородчины выплатили 7 млн рублей "мертвым душам" 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 13:10
Рубрика: В мире

В Париже самолеты "Аэрофлота" проверили из-за письма с угрозами

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Французская полиция и служба безопасности центрального парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль провела досмотр багажа самолетов "Аэрофлота" из-за анонимных угроз.

Как "Российской газете" сообщили в пресс-службе администрации аэропорта, на адрес электронной почты префектуры полиции Парижа поступило письмо с угрозами относительно самолетов "Аэрофлота". В них шла речь о рейсах, отправлявшихся в понедельник 27 мая из Москвы в Париж. На одном из них, номер которого аноним не указал, якобы находилось взрывное устройство.

Эта информация была оперативно передана в Руасси - Шарль де Голль. Первый самолет (рейс SU2464) приземлился в Париже в районе 15:00 (16:00 мск), другой (SU2458) в 17:05 (18:05 мск).

В Петербурге из-за неисправности задержан самолет в Анталью

По словам пресс-секретаря посольства РФ во Франции Сергея Паринова российское дипломатическое представительство в предварительном порядке было уведомлено французскими властями о том, что воздушные лайнеры "Аэрофлота" в этот день могут быть подвергнуты усиленной проверке из-за сообщений о бомбе.

Оба самолета, прилетевшие без каких-либо проблем, после посадки были направлены на спецстоянку.

Пассажиров выпускали из самолетов по одному и сразу же проверяли ручную кладь. После этого тщательной проверке был подвергнут багаж, а также сами авиалайнеры. Ничего подозрительного обнаружено не было, и все пассажиры, пройдя паспортный контроль, беспрепятственно покинули здание аэропорта.

Рейс "Аэрофлота" SU2460, который должен был в тот день вылетать из Москвы в 19:35, после получения соответствующей информации из Парижа был тщательно проверен в "Шереметьево". После с небольшой задержкой вылетел в Париж, куда прибыл около полуночи. По прибытии багаж, по сведениям источника в дирекции аэропорта, был также досмотрен с идентичным результатом, и пассажиров этого рейса также отпустили.

"Это была ложная тревога, - подчеркнули в пресс-службе аэропорта, - но в подобных случая мы обязаны соблюдать правила безопасности и действовать по инструкции".

При этом напомнили, что совсем недавно в аналогичной ситуации самолет компании "Vueling", летевший на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Барселоне.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиян начнут лечить по новым правилам
Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра
Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии