В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Специалисты Роскачества дали несколько советов, которые помогут потребителям выбрать качественное мороженое.

По ГОСТу, пломбир, молочное или сливочное мороженое должно состоять из молока или сливок (их должно присутствовать более 40 процентов), сливочного масла, яиц, натуральных стабилизаторов и загустителей. Если в его состав вошли еще и растительные жиры, значит, это уже молокосодержащий продукт, который должен стоить дешевле "правильного" мороженого.

Если жирность мороженого составляет от 12 до 20 процентов - это пломбир; от восьми до 11,5 - сливочное и до 7,5 процентов - молочное.

В Роскачестве отмечают, что наличие стабилизаторов и загустителей допускается - качество десерта они не снижают.

Так, среди безопасных стабилизаторов и загустителей можно отметить камедь рожкового дерева (Е410), альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), ксантановая камедь (Е415), гуаровая камедь (Е412), эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (Е1450), камедь тары (Е417), целлюлоза (Е460), пектин (Е440), карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), желатин, агароид и казеинат натрия.

В некоторых видах мороженого вместо Е-добавок присутствует желатин или агар-агар.

Также при изготовлении популярного десерта допускается использование таких пищевых красителей, как Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163.

Стоит отметить, что чем выше в мороженом процент жирности, тем белее его цвет.

Деформированное мороженое, скорее всего, или неправильно хранилось, или его срок годности приближается к концу.

Также шоколадная глазурь должна быть равномерно распределена по поверхности и не иметь белого налета.

Если мороженое, которое вы решили купить, покрыто кристалликами льда, это говорит о том, что его замораживали повторно, и вкус десерта испорчен.