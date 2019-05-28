Порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности изменился. Теперь направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа без участия инвалида.

Что это означает на практике? Раньше человек с серьезным заболеванием после поликлиники шел подавать документы на медико-социальную экспертизу. Затем ждал, когда его вызовут на медкомиссию. Теперь все бумаги за человека отправляет сама поликлиника в электронном виде. Это должно облегчить жизнь людям с инвалидностью. Сейчас в России их около 12 миллионов.

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, таким образом начинается поэтапный переход к электронному обмену документами в вопросах установления инвалидности. Сами люди с ограниченными возможностями через Единый портал государственных и муниципальных услуг смогут получать копии актов медико-социальной экспертизы и протоколов проведения МСЭ, а также подавать заявления на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.