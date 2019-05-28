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28.05.2019 17:10
Рубрика: Общество

Изменились правила установления инвалидности

Текст: Ольга Игнатова
Порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности изменился. Теперь направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа без участия инвалида.

Что это означает на практике? Раньше человек с серьезным заболеванием после поликлиники шел подавать документы на медико-социальную экспертизу. Затем ждал, когда его вызовут на медкомиссию. Теперь все бумаги за человека отправляет сама поликлиника в электронном виде. Это должно облегчить жизнь людям с инвалидностью. Сейчас в России их около 12 миллионов.

Путин обещал контролировать социальную поддержку инвалидов

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, таким образом начинается поэтапный переход к электронному обмену документами в вопросах установления инвалидности. Сами люди с ограниченными возможностями через Единый портал государственных и муниципальных услуг смогут получать копии актов медико-социальной экспертизы и протоколов проведения МСЭ, а также подавать заявления на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.

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