В России сформируют единый реестр экспертов для контроля на транспорте

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и Торгово-промышленная палата России (ТПП) сформируют единый реестр специалистов-экспертов, которых станут привлекать для проведения контрольных мероприятий на транспорте.

Во вторник стороны подписали соглашение о взаимодействии. Вести реестр будет ТПП.

"Наша задача в любом происшествии найти причины, чтобы не было никаких рецидивов, не было угроз безопасности. Наша задача разобраться в причинах происшествия. Для этого нужны эксперты", - заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

По его словам, система экспертов была фактически основной в работе службы десять лет назад. То есть любое происшествие, событие обязательно проходило экспертное заключение. Басаргин подчеркнул, что подписанное соглашение, прежде всего, направлено на повышение уровня безопасности на транспорте.

Президент ТПП Сергей Катырин пояснил, что отбирать экспертов будут по нескольким критериям, основные среди них - наличие базового образования, стаж работы по профилю, прохождение переподготовки и повышения квалификации. Профессиональные стандарты для специалистов-экспертов стороны намерены разрабатывать вместе в рамках подписанного соглашения.

Привлекать специалистов потребуются и для обновления законодательства. Нормы в области транспортной безопасности должны быть актуализированы к 1 января 2021 года. "Только в этом году мы запланировали отменить более 600 актов, которые уже потеряли свою актуальность, актуализировать более 100 актов", - сказал Басаргин, добавив, что сфера транспорта самая зарегулированная.

Сегодня действует более десяти тысяч обязательных требований. Все обязательные требования по железнодорожному транспорту, которых насчитывается около 150, должны быть пересмотрены полностью до 1 января 2020 года. "Для нас очень важно разработать новую законодательную основу деятельности Ространснадзора", - подчеркнул руководитель ведомства.

Подготовка предложений по устранению устаревших, избыточных и дублирующихся требований в области контроля на транспорте и в целом совершенствование законодательства в этой сфере также предусмотрены подписанным соглашением. Кроме того, стороны намерены содействовать внедрению риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, поддерживать предпринимателей в их стремлении повышать качество услуг.

Ространснадзором на площадке ТПП также были подписаны соглашения с отраслевыми объединениями - Ассоциацией "Промжелдортранс" и Союзом участников железнодорожного рынка.