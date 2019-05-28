В России сформируют единый реестр экспертов для контроля на транспорте

Новости

Россияне Хачанов и Блинкова вышли во второй круг "Ролан Гаррос" 19:53
В центре Петербурга появилось второе "общественное пианино" 19:31
Три жительницы Ростова задержаны за убийство мужчины 19:30
Житель Волгоградской области задержан за попытку сжечь сожительницу 19:29
В Kia и Hyundai прокомментировали жалобу в адрес краснодарских судов 19:16
Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в досрочном освобождении 19:14
МИД: РФ обеспокоена появлением фейковых материалов о химатаках в Идлибе 19:10
Российский сотрудник ООН получил серьезные травмы головы в Косово 19:10
В Совфеде ответили на инициативу Волкера по переговорам с РФ 19:10
В Госдуме назвали последствия возвращения Саакашвили гражданства Украины 18:59
Фанаты "Игры престолов" определили "короля второго плана" 18:59
Генсек ООН примет участие в ПМЭФ-2019 18:58
Российские авиакомпании за четыре месяца 2019 г. увеличили перевозки на 12% 18:32
Посла Испании вызвали в МИД РФ 18:31
Видео: водитель Ferrari оставил машину без двери 18:30
Врач назвал главные правила использования кондиционеров 18:26
В Минске презентовали IT-приложения для II Европейских игр 18:25
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста 18:22
В Кремле заявили об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа 18:19
В Амурской области полицейских заподозрили в избиении мужчины 18:17
В Саратовскую больницу доставили раненную топором школьницу 18:15
На Алтае задержан создатель криптовалютной пирамиды 18:12
В Кремле нет ясности по встрече "нормандской четверки" 18:11
В Госдуме назвали ситуацию в Косово правовым беспределом 18:11
Названы самые дорогие арендные усадьбы в России 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 19:24
Рубрика: Экономика

В России сформируют единый реестр экспертов для контроля на транспорте

Текст: Евгений Гайва
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и Торгово-промышленная палата России (ТПП) сформируют единый реестр специалистов-экспертов, которых станут привлекать для проведения контрольных мероприятий на транспорте.
Виктор Басаргин. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Виктор Басаргин. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Виктор Басаргин. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Во вторник стороны подписали соглашение о взаимодействии. Вести реестр будет ТПП.

"Наша задача в любом происшествии найти причины, чтобы не было никаких рецидивов, не было угроз безопасности. Наша задача разобраться в причинах происшествия. Для этого нужны эксперты", - заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Фото: Агентство городских новостей Москва
Ространснадзор начал выдавать новые лицензии для перевозки пассажиров

По его словам, система экспертов была фактически основной в работе службы десять лет назад. То есть любое происшествие, событие обязательно проходило экспертное заключение. Басаргин подчеркнул, что подписанное соглашение, прежде всего, направлено на повышение уровня безопасности на транспорте.

Президент ТПП Сергей Катырин пояснил, что отбирать экспертов будут по нескольким критериям, основные среди них - наличие базового образования, стаж работы по профилю, прохождение переподготовки и повышения квалификации. Профессиональные стандарты для специалистов-экспертов стороны намерены разрабатывать вместе в рамках подписанного соглашения.

Привлекать специалистов потребуются и для обновления законодательства. Нормы в области транспортной безопасности должны быть актуализированы к 1 января 2021 года. "Только в этом году мы запланировали отменить более 600 актов, которые уже потеряли свою актуальность, актуализировать более 100 актов", - сказал Басаргин, добавив, что сфера транспорта самая зарегулированная.

Фото: Сергей Михеев.
Какие сюрпризы готовит нам путешествие по железной дороге

Сегодня действует более десяти тысяч обязательных требований. Все обязательные требования по железнодорожному транспорту, которых насчитывается около 150, должны быть пересмотрены полностью до 1 января 2020 года. "Для нас очень важно разработать новую законодательную основу деятельности Ространснадзора", - подчеркнул руководитель ведомства.

Подготовка предложений по устранению устаревших, избыточных и дублирующихся требований в области контроля на транспорте и в целом совершенствование законодательства в этой сфере также предусмотрены подписанным соглашением. Кроме того, стороны намерены содействовать внедрению риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, поддерживать предпринимателей в их стремлении повышать качество услуг.

Ространснадзором на площадке ТПП также были подписаны соглашения с отраслевыми объединениями  - Ассоциацией "Промжелдортранс" и Союзом участников железнодорожного рынка.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо