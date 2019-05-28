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28.05.2019 16:00
Рубрика: Власть

В России создадут реестр лишенных прав родителей

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который помешает недобросовестным гражданам зарабатывать на опекунстве и усыновлении детей. В России создадут реестр лиц, которые не имеют право взять в семью ребенка.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно Семейному кодексу РФ, лишенные родительских прав (или ограниченные в них) граждане уже не могут усыновить ребенка или стать его опекуном. То же касается лиц, отстраненных от обязанностей опекуна. Однако подобные случаи усыновлений или опекунства все же происходят из-за плохого взаимного обмена сведениями между компетентными органами, говорится в пояснительной записке. Кроме того, бумажные документы с решениями об отмене опеки или попечительства приходят в негодность или просто теряются.

Фото: Pixabay
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- Если закон будет принят, то его реализация в будущем создаст условия для защиты и интересов детей, в том случае, когда взрослые скрывают такую информацию, - отметила на пленарном заседании замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина. - Нововведение сделает более эффективным обмен информации между государственными органами.

Если гражданин, например, изменит фамилию, то реестр будет скорректирован, заверила она.

Ежегодно из семей опекунов, приемных родителей, усыновителей в детдома возвращаются около 5 тыс. детей. Для ребенка это огромная травма, подчеркнула Синюгина.

Для чего недобросовестным родителям вновь пытаться взять ребенка? Бывает, что лишенные родительских прав граждане делают попытки выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги, пояснили в "Единой России".

Фото: Аркадий Колыбалов
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала на пленарном заседании, что идея банка данных о недобросовестных родителях обсуждалась давно. "Важно, чтобы дети в семье нашли настоящую семью, - подчеркнула представитель КПРФ. - Чтобы ребенок не мог попасть туда, где ему будет хуже, чем в детдоме".

По ее словам, идут споры о том, не стоит ли ограничить количество детей, которых граждане могут брать под опеку или усыновлять. "Если усыновляют десять детей, может, есть корыстный интерес?" - озвучила она аргумент в такой дискуссии.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Власть Право Семейное право Законодательная власть Госдума Семейное законодательство Законопроекты и комментарии
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