В Сирии опасаются химатаки террористов с заминированными машинами

В жилых кварталах сирийского Алеппо велика вероятность террористического акта с использованием отравляющих веществ, считает глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем. По его мнению, подобную выходку способны осуществить боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Террористы "Джебхат Ан-Нусра" готовят заминированные машины с зарядами, начиненными хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией, а также ракеты "Град" и "Слон" с боеголовками, оснащенными отравлявшими веществами, для атак в жилых кварталах мирного города", - передает РИА Новости слова эксперта.

По мнению Казема, наиболее вероятно, что боевики применить это оружие "в кварталах Халеб Аль-Джадид, на юго-западе, на севере города, в Аль-Мухандисин и Аз-Захра".