В Совфеде ответили на инициативу Волкера по переговорам с РФ

Россия готова к конструктивным переговорам в нормандском формате, но пока непонятно, о чем именно намерен говорить спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Так прокомментировал слова американского дипломата член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Ранее Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем. По его словам, такая встреча может состояться уже в июле, если на то будет согласие Москвы и Киева.

"У господина Волкера временной интервал, когда он мог предлагать самые разные варианты общения, контактов, обсуждения любых тем, теряется в арифметической прогрессии", - отметил Олег Морозов в беседе с RT, добавив, что сейчас трудно сказать, что именно собирается обсуждать американский спецпредставитель.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам, "если они направлены на решение одной главной задачи - выполнение Минских соглашений, прекращение боевых действий на востоке Украины".

Инициативы Волкера Морозов объясняет сменой политической конфигурации на Украине и настроений граждан страны.