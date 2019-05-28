В Вашингтоне неизвестный стрелок ранил шесть человек

На юго-востоке Вашингтона неизвестный злоумышленник ранил из огнестрельного оружия не менее шести человек, передает ТАСС заявление столичной полиции.

"На юго-востоке округа Колумбия в результате стрельбы получили ранения шесть человек, среди них один подросток, - говорится в сообщении. - Их здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании".

Сам злоумышленник сумел скрыться на автомобиле и сейчас ведутся его поиски.

Операция осложняется тем, что в понедельник в США традиционно отмечается День повиновения, во время которого проводятся шествия и парады с участием оркестров и военно-исторических клубов.