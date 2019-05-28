На инициативу депутатов Госдумы снова наладить в стране прием стеклотары в магазинах отреагировали минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.

Минпромторгу, напомним, уже поручено рассмотреть все "за" и "против" этой инициативы. Ведь, по сути, торговые сети могут обязать принимать от населения тару и упаковку, в том числе полимерную и стеклянную.

Как пояснили "Российской газете" в министерстве, в целом практику приема оборотной тары для повторного использования ведомство поддерживает. Но по действующим в России санитарным правилам в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания организовывать пункты приема стеклотары запрещается. Потому что сбор отходов производства и потребления должен быть безопасным для человека.

При этом в ведомстве отметили, что вопрос носит комплексный характер и требует серьезного обсуждения. Так, в странах Европы во многих случаях ПЭТ-тара (например, бутылки для минеральной воды) предусматривает ее многократное повторное использование. "Готовность к внедрению данных мер требуется не только от торговли, но и со стороны производителей напитков и тары. Работать в этом направлении необходимо, установлением одной лишь обязанности магазинам принимать потребительскую тару в данном случае ограничиться не получится", - отметили в минпромторге.

Вместе с тем там подчеркнули приоритет государственной политики по утилизации отходов, производства упаковки, оказывающей наименьшее влияние на окружающую среду, и организации экономики замкнутого цикла. Позиция министерства - целесообразно продолжать обсуждение сбора тары совместно с деловым и экспертным сообществом.

В Европе уже давно наложен сбор пустых бутылок и банок. В том числе в помещениях магазинов стоят специальные автоматы, куда люди опускают использованную тару.

"Это работает как альтернатива раздельному сбору мусора, - говорит директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ"Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. - Они идут на вторичную переработку. У нас тоже можно пойти по такому пути, зачем нагружать ретейл ненужными ему функциями? Вопрос только в том, кто платить будет людям за сдачу вторсырья. В Европе люди вовсе не на энтузиазме сдают бутылки, им за это небольшая денежка идет". Комиссарова напоминает, что в советские времена была практика сбора пустых бутылок и банок для повторного использования. Например, пол-литровая молочная бутылка стоила 15, а литровая - 20 копеек. Банка из-под сметаны - 10 копеек, а из-под майонеза - 3 копейки. А вот за трехлитровую банку можно было выручить сразу 40 копеек.

В Федеральной антимонопольной службе не оценили идею возврата в торговые предприятия пустой стеклотары. "Я вообще не понимаю смысла этого предложения, им-то зачем эта тара, торговым сетям? Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать", - цитирует слова руководителя ведомства Игоря Артемьева агентство РИА Новости.

Торговля пока от официальных комментариев воздерживается. Новые обязанности им надо еще "переварить" и просчитать. В приватной беседе руководители отрасли радости от новых возможных обязанностей не выражали. И больше склонялись к идее: если уж и собирать стеклотару, но надо создавать специальные предприятия, как в былые времена.

А как у них?

В Германии существует специальное понятие Pfandflasche - это бутылка, которую покупатель формально не покупает, а берет в залог. Приобретая напитки в стеклянной таре, клиенты большинства местных магазинов платят только за то, что внутри, а тару они могут вернуть продавцу и получить ее стоимость. В крупных торговых сетях для этого установлены специальные автоматы, которые печатают квиток с указанием количества сданных бутылок. Этим квитком можно расплатиться за покупки, а можно конвертировать в наличные у кассира. Это необходимая мера, ведь, несмотря на то, что в обороте в Германии находится около 500 миллионов бутылок многоразового использования, в жару пивовары и производители минеральной воды сталкиваются с острым дефицитом стеклотары.