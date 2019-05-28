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Видео: как отреагировали актеры "Игры престолов" на финал сериала

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    28.05.2019, 18:05
Текст:   Олег Усков

Канал HBO, как и обещал, сделал поклонникам своего флагмана, "Игры престолов", прощальный подарок - через неделю после финала GOT был опубликован "Последний дозор", двухчасовой документальный фильм о работе над шоу.

Который тут же начали растаскивать в Сети на видеоцитаты. Где одна из самых трогательных - реакция актеров ИП на чтениях сценария финального эпизода.

Фото: kinopoisk.ru
Все смерти финала "Игры престолов" собрали в получасовом видео

В частности, актер Кит Харингтон явно испытывает культурный шок, когда узнает, что его экранный герой, Джон Сноу, убивает свою тетку и любовницу - Дейенерис Таргариен.

При этом сидящая напротив "племянника" Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис, мило ему улыбается, кивает, а после, корча страшенные рожицы, съезжает на кресле под стол, сделав брови кривым домиком.

Примечательна и реакция британского актера Конлета Хилла, сыгравшего Вариса: в фильме пару раз видно, что Хилл недоволен и, дочитав сценарий, откладывает его с кислым видом и откидывается на спинку кресла, скрестив на груди руки. Заметим, что далее актер открыто выскажется в интервью, что его не устроило окончание сюжетной линии Вариса.

Зато, похоже, почти всех удовлетворил пассаж с шокировавшим зрителей неожиданным убийством Арьей Короля Ночи.

Лина Хиди, сыгравшая Серсею, смеется, остальные производят выкрики и потрясают кулаками. Только Хилл по-прежнему кислит. Да и Джон Брэдли-Уэст, Сэм Тарли, не сильно ликует, осуждающе покачивая головой.

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