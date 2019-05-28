Видео: как отреагировали актеры "Игры престолов" на финал сериала

Канал HBO, как и обещал, сделал поклонникам своего флагмана, "Игры престолов", прощальный подарок - через неделю после финала GOT был опубликован "Последний дозор", двухчасовой документальный фильм о работе над шоу.

Который тут же начали растаскивать в Сети на видеоцитаты. Где одна из самых трогательных - реакция актеров ИП на чтениях сценария финального эпизода.

В частности, актер Кит Харингтон явно испытывает культурный шок, когда узнает, что его экранный герой, Джон Сноу, убивает свою тетку и любовницу - Дейенерис Таргариен.

При этом сидящая напротив "племянника" Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис, мило ему улыбается, кивает, а после, корча страшенные рожицы, съезжает на кресле под стол, сделав брови кривым домиком.

Примечательна и реакция британского актера Конлета Хилла, сыгравшего Вариса: в фильме пару раз видно, что Хилл недоволен и, дочитав сценарий, откладывает его с кислым видом и откидывается на спинку кресла, скрестив на груди руки. Заметим, что далее актер открыто выскажется в интервью, что его не устроило окончание сюжетной линии Вариса.

Varys' reaction to reading the final GOT script is ME pic.twitter.com/2tS3CMnywu — Scott (@skoteh) 27 мая 2019 г.

Зато, похоже, почти всех удовлетворил пассаж с шокировавшим зрителей неожиданным убийством Арьей Короля Ночи.

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!❄️👏👌 #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due — ✨JESSICA✨ (@Scavenger_Jess) 27 мая 2019 г.

Лина Хиди, сыгравшая Серсею, смеется, остальные производят выкрики и потрясают кулаками. Только Хилл по-прежнему кислит. Да и Джон Брэдли-Уэст, Сэм Тарли, не сильно ликует, осуждающе покачивая головой.