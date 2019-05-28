Новости

В Краснодаре врачи спасли женщину с объемным образованием мозга 13:50
СК возбудил дело по факту обрушения на гоночной трассе в Ленобласти 13:47
Пропавших под Костромой детей нашли живыми 13:45
Опубликовано видео с места ДТП с туристами в Приморье 13:42
Леонид Якубович признался, что не смотрел ни одного "Поля чудес" 13:40
Малый ракетный корабль "Советск" прошел ходовые испытания 13:37
Депутаты выявят опасные для школьников маршруты 13:34
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра 13:34
Площадь галереи Айвазовского в Феодосии увеличится вдвое 13:29
Где весной отдохнули москвичи 13:29
Ка-52 "Аллигатор" модернизируют с учетом сирийского опыта 13:24
Во Франции принят измененный законопроект по восстановлению Нотр-Дама 13:24
В Евросоюзе ввели в обращение новые купюры 13:23
Под Костромой пропали двое детей 13:13
В Париже самолеты "Аэрофлота" проверили из-за письма с угрозами 13:10
В архитектурное управление мэрии Якутска пришли с обысками 13:09
В Ростовской области пройдут гонки на тракторах "Беларус" 13:05
Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове 13:01
Видео: актрису Джессику Честейн лошадь укусила за грудь 13:00
Видео: пытаясь потушить горящий бампер BMW, водитель сжег всю машину 13:00
Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем 12:57
В Ялте появится туристическая полиция 12:54
В Кузбассе вандалы раскопали детские могилы 12:50
На Кубани экс-главу райсуда обвинили во взятке в 500 тысяч рублей 12:44
Больницы Новгородчины выплатили 7 млн рублей "мертвым душам" 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 13:24
Рубрика: В мире

Во Франции принят измененный законопроект по восстановлению Нотр-Дама

Текст: Максим Макарычев

Сенат Франции в ночь на вторник принял измененный вариант законопроекта по восстановлению Собора Парижской Богоматери. Во время заседания, отмечает AFР, депутаты раскритиковали предложение президента Франции Эмманюэля Макрона восстановить собор за пять лет, сочтя его популистским.

Депутаты Сената, где доминируют представители оппозиционных партий, посчитали предложение президента "спешным". Так, член соцпартии Пьер Узулиас заявил, что "это закон о восстановлении Нотр-Дам де Пари, а не Нотр-Дам де Элизе (Елисейского дворца - "РГ")". "Проект продлится столько, сколько должен", - поддержала социалиста председатель комиссии по культуре, центрист Екатерина Морен-Десайи.

Фото: AP
Собор Парижской Богоматери может быть переделан в оранжерею
Историк архитектуры предложил установить на Нотр-Дам минарет вместо шпиля

Законопроект, в частности, ратифицирует открытие национальной подписки для управления пожертвованиями отдельных лиц, предприятий, сообществ на восстановление собора. Он также предусматривает предоставление налоговых льгот гражданам, пожелавшим внести пожертвования на проведение восстановительных и реставрационных работ в размере до 75 процентов от внесенной суммы.

Из документа с согласия почти всех групп было удалено положение, дающее правительству Франции право отступать от определенных правил при восстановлении собора (например, в части градостроительства, окружающей среды, строительства, сохранение наследия, общественного порядка и прочее).

Депутаты нижней палаты Национального собрания и сенаторы теперь попытаются договориться о единой версии текста.

Напомним, что сейчас во Франции предлагаются различные варианты проектов, включая абсурдные, по оценке экспертов проекты. Так например, предложен проект строительства стеклянного каркаса вместо обрушившейся крыши. На данный момент на восстановление Нотр-Дама собрано более миллиарда евро.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиян начнут лечить по новым правилам
Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра
Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии