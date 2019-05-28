Во Франции принят измененный законопроект по восстановлению Нотр-Дама

Сенат Франции в ночь на вторник принял измененный вариант законопроекта по восстановлению Собора Парижской Богоматери. Во время заседания, отмечает AFР, депутаты раскритиковали предложение президента Франции Эмманюэля Макрона восстановить собор за пять лет, сочтя его популистским.

Депутаты Сената, где доминируют представители оппозиционных партий, посчитали предложение президента "спешным". Так, член соцпартии Пьер Узулиас заявил, что "это закон о восстановлении Нотр-Дам де Пари, а не Нотр-Дам де Элизе (Елисейского дворца - "РГ")". "Проект продлится столько, сколько должен", - поддержала социалиста председатель комиссии по культуре, центрист Екатерина Морен-Десайи.

Законопроект, в частности, ратифицирует открытие национальной подписки для управления пожертвованиями отдельных лиц, предприятий, сообществ на восстановление собора. Он также предусматривает предоставление налоговых льгот гражданам, пожелавшим внести пожертвования на проведение восстановительных и реставрационных работ в размере до 75 процентов от внесенной суммы.

Из документа с согласия почти всех групп было удалено положение, дающее правительству Франции право отступать от определенных правил при восстановлении собора (например, в части градостроительства, окружающей среды, строительства, сохранение наследия, общественного порядка и прочее).

Депутаты нижней палаты Национального собрания и сенаторы теперь попытаются договориться о единой версии текста.

Напомним, что сейчас во Франции предлагаются различные варианты проектов, включая абсурдные, по оценке экспертов проекты. Так например, предложен проект строительства стеклянного каркаса вместо обрушившейся крыши. На данный момент на восстановление Нотр-Дама собрано более миллиарда евро.