Во Львове потребовали от Зеленского говорить только на украинском языке

Львовские парламентарии приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали, чтобы он, выступая в публичном пространстве, говорил только на украинском языке. Депутаты областного совета Львова уличили недавно присягнувшего президента в игнорировании статуса государственного языка.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни", - говорится в депутатском обращении.

Кроме того, парламентарии напомнили главе государства, что тот, говоря на русском языке, нарушает украинское законодательство об обязательном использовании украинского языка в выступлениях, комментариях и интервью. Это, в свою очередь, "нарушает права украинских граждан на получение информации и ее понимание", заключили львовские депутаты.