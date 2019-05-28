Вышел новый клип "Ленинграда" - с припевом "Все идет по плану"

Группировка "Ленинград" выполняет ранее данное обещание до того, как распуститься в очередной раз, предоставить поклонникам ряд новых песен и видео.

В рамках чего на официальном канале коллектива (обратите внимание, кстати, и на новое скабрезное и ярко суть отражающее лого группы) опубликован клип на композицию "Кабриолет". Выполненный в формате короткометражной музыкальной комедии, снабженной экшеном и похабством. И в целом задорной.

Режиссером видео выступила 49-летняя лауреатка важных кинопремий Анна Пармас, делавшая "Осторожно, модерн!", его спин-офф про Задова, а также небезызвестный "Экспонат" (aka "Лабутены") и еще полудюжину клипов для "Ленинграда". Включая "В Питере - пить". Оператор - Леван Капанадзе.

При этом комментаторы привычно отметили, что Шнурову нужно попытаться собраться на посошок, поскольку клипы на его композиции уже давно лучше, чем сами композиции.

Перед этим распад "Ленинграда" прокомментировал Юрий Лоза.