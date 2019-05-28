Новости

В Петербурге Филипп Киркоров проехал на катере с автоматом в руках 16:24
Все смерти финала "Игры престолов" собрали в получасовом видео 15:35
Вышел первый русский трейлер хоррора про злую робокуклу "Детские игры" 14:15
Леонид Якубович признался, что не смотрел ни одного "Поля чудес" 13:40
Видео: актрису Джессику Честейн лошадь укусила за грудь 13:00

Вышел новый клип "Ленинграда" - с припевом "Все идет по плану"

Новости
    28.05.2019, 16:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Группировка "Ленинград" выполняет ранее данное обещание до того, как распуститься в очередной раз, предоставить поклонникам ряд новых песен и видео.

В рамках чего на официальном канале коллектива (обратите внимание, кстати, и на новое скабрезное и ярко суть отражающее лого группы) опубликован клип на композицию "Кабриолет". Выполненный в формате короткометражной музыкальной комедии, снабженной экшеном и похабством. И в целом задорной.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: актрису Джессику Честейн лошадь укусила за грудь

Режиссером видео выступила 49-летняя лауреатка важных кинопремий Анна Пармас, делавшая "Осторожно, модерн!", его спин-офф про Задова, а также небезызвестный "Экспонат" (aka "Лабутены") и еще полудюжину клипов для "Ленинграда". Включая "В Питере - пить". Оператор - Леван Капанадзе.

При этом комментаторы привычно отметили, что Шнурову нужно попытаться собраться на посошок, поскольку клипы на его композиции уже давно лучше, чем сами композиции.

Перед этим распад "Ленинграда" прокомментировал Юрий Лоза.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

У звезды "Чародеев" Александры Яковлевой диагностирован рак 12:15
Актер Джеймс Макэвой покончил с "Людьми Икс" 27.05.2019
Вышел трейлер фантастического фильма Сарика Андреасяна "Кома" 27.05.2019
Евгений Цыганов сыграет водителя "Икаруса", с которым столкнулся Цой 27.05.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
В новой серии "Простоквашина" Шарик гипнотизирует Печкина 27.05.2019
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 26.05.2019
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 26.05.2019
⧣ музыка
Фото: Depositphotos
Netflix отказался от биографического фильма о шимпанзе Майкла Джексона 25.05.2019
62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво без удостоверения личности 24.05.2019
Наставница дочери Алсу Лобода проигнорировала спецвыпуск "Голоса" 24.05.2019
⧣ Сергей Шнуров
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Шнуров прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу 14.05.2019
Сергей Шнуров заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры 13.05.2019
Шнуров и Разин пожаловались друг на друга в Следственный комитет 27.03.2019