Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi с NFC. Он стоит 18700 рублей

Компания Xiaomi на специальном мероприятии в Китае представила флагманский смартфон под брендом Redmi. Аппарат выпускается в двух модификациях - Redmi K20 и K20 Pro.

Отличие моделей заключается в процессорах - K20 использует Snapdragon 730, а K20 Pro - топовый Snapdragon 855. В остальном базовая и "профессиональная" модификации не отличаются.

Флагманы Redmi оснащен тонкорамочным AMOLED-дисплеем с диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей. Фронтальная камера, которая прячется в корпусе и выдвигается по необходимости, имеет разрешение 20 мегапикселей. Выдвижной механизм выдерживает до 300 тысяч использований.

Основная камера - тройная. Основной модуль, базирующийся на Sony IMX586, имеет разрешение 48 мегапикселей, широкоугольный - 13 мегапикселей, телезум - 8 мегапикселей.

Redmi K20 и K20 Pro комплектуются аккумуляторами на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через порт USB-C. Устройства снабжены классическим разъемом для наушников.

Помимо неплохих характеристик, новые смартфоны отличаются поддержкой NFC (в линейке Redmi таких устройств до этого не было) и встроенным в экран сканером отпечатка пальца.

Продажи устройств стартуют 1 июня. За младшую модель K20 в комплектации 6/64 Гб нужно будет заплатить 1999 юаней (18700 рублей), версия на 6/128 Гб обойдется в 2099 юаней (19700 рублей).

K20 Pro будет стоить 2499 юаней (23400 рублей) за 6/64 Гб версию, 2599 юаней (24300 рублей) за 6/128 Гб, 2799 юаней (26200 рублей) за 8/128 Гб и 2999 юаней (28100 рублей) за 8/256 Гб.