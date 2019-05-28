За лидерство в ОПГ в России впервые арестован "вор в законе"

Его фигурантом стал 43-летний "авторитет" из Сибири Николай Кузьмичев (Коля Томский). Новеллы в УК, принятые в апреле 2019 года по инициативе президента Владимира Путина, грозят криминальному лидеру лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, новый состав в УК был специально введен для главарей криминальных группировок.

"В ходе расследования установлено, что житель Томска, имея статус "вора в законе" и занимая высшее положение в преступной иерархии региона, распространил свое преступное влияние на территорию области", - сообщили в УМВД по Томской области.

Кузьмичева задержали в его коттедже. Несколько групп спецназовцев, прикрываясь пуленепробиваемыми щитами, проверили все придомовые территории. Обнаружили же "законника" в чулане. Он не оказал сопротивления и сразу сдался.