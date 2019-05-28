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28.05.2019 19:40
Рубрика: Общество

Вечно живая

Зачем природа создала бессмертную медузу
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
Жить, не старея, а еще лучше вечно - мечта всего живого. Поэтому сегодня ученые так дотошно изучают различные феномены долгожительства. В центре внимания уже ставший знаменитым грызун голый землекоп. Он живет, фактически не болея и не старея. Разгадать его поразительный организм пытаются в ведущих лабораториях мира.

Еще один феномен - медуза Turritopsis nutricula. Ее называют бессмертной. У этого существа размером 1-2 миллиметра множество ненасытных врагов, которые питаются медузой.

Фото: iStock
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Известно, что у этого феномена есть две чередующиеся стадии: донный полип, размножающийся бесполым путем, и размножающая половым путем медуза, которая свободно обитает в толще воды. Попав в неблагоприятные, например температурные, условия, медуза может опуститься на дно, у нее изменяются клетки, и она "возвращается в детство" - превращается в донный полип. Ему легче переносить невзгоды природы. А когда они проходят, от полипа начинают отпочковываться новые медузы. Этот цикл может повторяться бесконечно, то есть получается, что Turritopsis nutricula теоретически может жить вечно.

- Генетически все стадии - медуза и полип, от которого она отпочковывается, и полип, в которого она превращается при неблагоприятных условиях, и отпочковавшаяся от этого "нового" полипа медуза - это одно и то же животное, - говорит старший научный сотрудник Института океанологии РАН Тина Молодцова. - Однако такое бессмертие для эволюции далеко не лучший вариант. Ведь для развития важно генетическое разнообразие, а здесь гены практически не меняются.

Действительно, бессмертие противоречит законам развития жизни, в том числе и теории эволюции Дарвина. Ведь каждое из следующих поколений живых существ обретает новые качества и свойства, помогающие ему выжить в условиях жесткой конкуренции за место под солнцем. А бессмертный организм не развивается, остается в первозданном виде, поэтому является слабым звеном эволюции. У него велика вероятность погибнуть от врагов и болезней, которые постоянно совершенствуются.

Ученые надеются найти у медузы ген, управляющий бессмертием, и использовать его на благо человека

Словом, медуза Turritopsis nutricula выглядит странным капризом природы. Но природа постоянно совершенствуется, создавая самые разные варианты живого. Может, медуза и стала таким уникальным экспериментом. А вот в чем его смысл? Это предстоит понять ученым. Возможно, удастся найти ген, который управляет бессмертием, и кто знает, использовать его на благо человека.

Справка "РГ"
Фото: iStock
Назван способ омолодить организм на несколько лет

Большинство всех видов медуз живут от нескольких часов до многих месяцев прежде чем умрут, а Turritopsis Nutricula

способна вернуться к состоянию полипа - к самой первой стадии жизненного цикла. Первоначально эти медузы жили в Карибском море, однако постепенно начали расширять ареал своего обитания. Теперь их можно встретить почти во всех морях тропического и умеренного поясов. Конечно, убить медузу можно. И сделать это легко даже не заметив ее. Физическое бессмертие пока еще на нашей планете не найдено ни у одного живого организма.

Содержание бессмертных медуз в искусственных условиях - дело очень сложное. В настоящее время только один ученый, Шин Кубота из Киотского университета, содержит группу таких медуз достаточно долго - более 2 лет. По словам ученого, за это время его колония полностью переродила сама себя 10 раз. Эксперимент продолжается и сейчас.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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