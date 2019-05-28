Законодательство о выплатах детских пособий могут изменить

Из-за несовершенства федерального законодательства многие родители получают отказ в продлении выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Потому что ежемесячные выплаты пособий засчитываются им в качестве источников дохода и соответственно семья после этого не считается нуждающейся. В "Единой России" попросили Минтруд обратить внимание на эту проблему и устранить несправедливость. Для этого необходимо пересмотреть федеральное законодательство, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева (координатор проекта "Крепкая семья").

"В перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода", - пояснила она. Окунева сообщила, что она обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета.

Напомним, что ежемесячная выплата на ребенка - это порядка 10 тысяч рублей до достижения им полутора лет назначается на один год. А потом родители вправе подать новое заявление о назначении выплат и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год.

Ранее по этой же причине два десятка южноуральских семей получили отказ в продлении пособий на первенца. Их не признали нуждающимися из-за того, что на протяжении года родители ежемесячно получали пособия в размере 10 тысяч рублей.