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28.05.2019 11:04
Рубрика: Власть

Законодательство о выплатах детских пособий могут изменить

Текст: Айсель Герейханова
Из-за несовершенства федерального законодательства многие родители получают отказ в продлении выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Потому что ежемесячные выплаты пособий засчитываются им в качестве источников дохода и соответственно семья после этого не считается нуждающейся. В "Единой России" попросили Минтруд обратить внимание на эту проблему и устранить несправедливость. Для этого необходимо пересмотреть федеральное законодательство, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева (координатор проекта "Крепкая семья").
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com
Доля получающих пособие на первого ребенка семей вырастет

"В перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода", - пояснила она. Окунева сообщила, что она обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета.

Напомним, что ежемесячная выплата на ребенка - это порядка 10 тысяч рублей до достижения им полутора лет назначается на один год. А потом родители вправе подать новое заявление о назначении выплат и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год.

Ранее по этой же причине два десятка южноуральских семей получили отказ в продлении пособий на первенца. Их не признали нуждающимися из-за того, что на протяжении года родители ежемесячно получали пособия в размере 10 тысяч рублей.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Партии "Единая Россия" Декретные и пособия на ребенка
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