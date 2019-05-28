Законодательство о выплатах детских пособий могут изменить

"В перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода", - пояснила она. Окунева сообщила, что она обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета.
Напомним, что ежемесячная выплата на ребенка - это порядка 10 тысяч рублей до достижения им полутора лет назначается на один год. А потом родители вправе подать новое заявление о назначении выплат и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год.
Ранее по этой же причине два десятка южноуральских семей получили отказ в продлении пособий на первенца. Их не признали нуждающимися из-за того, что на протяжении года родители ежемесячно получали пособия в размере 10 тысяч рублей.