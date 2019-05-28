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28.05.2019 14:46
Рубрика: В мире

Зеленский начал раздавать предвыборные обещания в Донбассе

Текст: Евгений Шестаков
В то время, как бизнесмен Коломойский под телекамеры озвучивает будущий экономический курс Украины, ее президент продолжает вести себя так, словно, предвыборная кампания еще не завершилась, а значит, надо и дальше нравиться публике. Его визит на так называемую передовую Донбасса - образец пиара, который, безусловно, был бы уместен в борьбе за высший государственный пост, но выглядит как минимум странным в ситуации, когда инаугурация уже завершилась.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Побывав в 400 метрах от линии разграничения, Зеленский пришел к глубокомысленному выводу о необходимости улучшить снабжение силовиков и сделать "условия для военнных нормальными". К слову, ранее аналогичные выводы неоднократно озвучивал и Петр Порошенко, что не мешало его окружению наживаться на военных контрактах. Когда Киеву предстоит за ближайшие два года выплатить 17 миллиардов долларов задолженности, если, разумеется, страна не объявит дефолт, щедрые обещания позаботиться о военных со стороны Зеленского выглядят красивой оберткой для не существующей в природе конфеты. Но эти пропагандистские декларации отлично ложатся на затеянные в последние недели "песни и пляски" украинского лидера, которому жизненно важно не потерять набранный рейтинг до выборов в Верховную раду.

А вот с этим политическим мероприятием уже возникли трудности и будут ли они разрешены - неизвестно. Верховный суд, куда было направлено немало исков в отношении планов Зеленского провести досрочные выборы в парламент, торопливо отбил "мяч", сообщив, что иски поданы не по адресу. Поскольку вопросом о законности действий новоизбранного главы государства должен заниматься Конституционный суд. А тот пока ничего не сообщал, как скоро сможет рассмотреть это щекотливое дело. В окружении Зеленского сообщили, что его команда готова к любому вердикту в отношении выборов, и украинский президент согласен подчиниться, но здесь, внимание, "при условии независимости суда". То есть с решением судебной инстанции лидер Украины согласится лишь в случае, если сочтет его объективным и не ангажированным. В Незалежней уровень доверия к судам таков, что глава государства считает вправе самостоятельно решать: выполнять ему вынесенный вердикт или нет.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Но, если с судами команда главы Украины надеется полюбовно договориться, а при необходимости и игнорировать их решения, то вот с Центральной избирательной комиссией все обстоит сложнее. Согласившись провести досрочные выборы ЦИК Украины забыл предупредить Зеленского о подводных камнях, сопровождающих такое решение. А в них и был "зарыт сом". Во вторник заместитель главы комиссии сообщил, что тендер на печать 60 миллионов бюллетеней займет 48 дней, и это означает, что "ЦИК не сможет вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня". Кроме того, в отведенные на подготовку голосования сроки ЦИК не успеет доставить информационные плакаты в территориальные избиркомы. Словом, к 21 июля, назначенной указом президента дате выборов в Раду, техническая работа по подготовке выборов завершена не будет. Ускорить процесс мог бы законопроект об изменении тендерных процедур во время избирательного процесса, который Зеленский предусмотрительно внес в парламент в качестве неотложного. Но депутаты отказались его рассматривать - документ не включили в повестку дня. Так что голосование 21 июля по техническим причинам может не состояться: с этими проблемами команде президента будет справиться сложно, не нарушив предусмотренные законодательством процедуры.

Кстати, в связи с поездкой Зеленского в Донбасс, стоит напомнить мнение его советника по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина по поводу будущего региона. Он, в частности, утверждал, что США должны помочь Украине с возвращением Донбасса, поскольку сам Киев никогда не сможет вернуть эти территории военным путем.

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