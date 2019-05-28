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Рубрика: В мире

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что в станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Зеленский также ознакомился с условиями быта бойцов и отметил необходимость улучшения снабжения военнослужащих. Он подчеркнул, что условия для военных, защищающих Украину, "должны быть нормальными", - цитирует РИА Новости.

Зеленский все еще продолжает войну в Донбассе

Напомним, во время инаугурации 20 мая, в качестве первой общегосударственной задачи Владимир Зеленский заявил - "прекращение огня на Донбассе".

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, новым властям Украины следует "проявить политическую волю и сдвинуть с мертвой точки" процесс урегулирования кризиса в Донбассе.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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