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29.05.2019 07:48
Рубрика: Экономика

Аналитики спрогнозировали рост вложений в биржевые валютные ПИФы

Текст: Елена Березина

Рынок коллективных инвестиций в 2019 году вырастет в объеме на 12-14 процентов, прогнозируют аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). При этом основными драйверами роста останутся средства физических лиц.

Фото: Сергей Михеев.
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"Вложения в инвестиционные паи ОПИФ и ИПИФ (открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды - прим. ред.) должны вырасти примерно на 40 процентов, в то время как доверительное управление физических лиц - на 35 процентов. Пенсионные накопления останутся наибольшим сегментом рынка доверительного управления, их рост в относительном выражении составит около 10 процентов", - заявил "РГ" Юрий Ногин, директор рейтингов финансовых институтов НРА.

За последние четыре года наибольший рост показали паи ОПИФ и индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц, включающее индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Причина роста последних - снижение ставок по депозитам, налоговые льготы и возможности получения дополнительного дохода от ОФЗ.

Доля пенсионных накоплений НПФ будет значимой и в дальнейшем, а доля средств физических лиц в сегменте доверительного управления в течение нескольких лет подойдет к своему пику, прогнозируют в НРА. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от общего состояния экономики, а также от уровня финансовой грамотности населения и вовлеченности в процесс инвестирования.

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По мнению НРА, в ближайшее время ожидается рост вложений в биржевые валютные ПИФы. Они позволяют розничным инвесторам приобрести ценные бумаги иностранных компаний, еврооблигации и ETF (Exchange Traded Fund, торгуемый на бирже фонд) без конвертаций.

Такой подход позволяет использовать состав и структуру известных международных индексов и популярных инвестфондов. Вследствие того, что применяется пассивный вариант управления, вознаграждение за управление таких ПИФов обычно несколько ниже, чем у ПИФов других типов.

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"В целом агентство ожидает изменений в составе и структуре рынка коллективных инвестиций после принятия концепции ИПК, которая с учетом имеющейся информации окажет влияние как на рынок пенсионных накоплений и резервов, так и на рынок доверительного управления физических лиц, "перетянув" ряд клиентов", - подчеркнул Юрий Ногин.

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