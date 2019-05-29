Андрей Кончаловский представил сборник "Пути России"

В издательстве "Вторая литература" вышел сборник статей историка, юриста и почетного доктора Оксфордского университета Дмитрия Кончаловского "Пути России. Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации". Его двоюродный внук режиссер Андрей Кончаловский рассказал о сборнике, впервые изданном в России, на встрече с читателями, которая состоялась в Книжном клубе Российского военно-исторического общества.

"О Дмитрии Петровиче я узнал только в 60-е годы, когда о нем стало возможно упоминать, - поделился режиссер. - Существование книги тоже было для меня большим открытием. О ней я узнал позднее - в 1962 году".

В книге собраны размышления Дмитрия Кончаловского о большевизме, который, по мнению историка, с одной стороны, был явлением универсальным, способном захватить весь мир; а с другой - явлением специфически-русском, несущем в себе опыт и прошлое Российской империи.

Сборник "Пути России", над которым историк работал в 1944-1949 годах, впервые был издан в 1969 году в Париже. В России он официально выходит только сейчас. Дело в том, что эмигрировавший в 40-х годах ХХ века Дмитрий Кончаловский "был невозможен" в СССР, а потому и неизвестен своими трудами широкому читателю. И невозможен он был потому, что не скрывал своей неприязни к большевистской власти. "Дмитрий Петрович был первым из тех, кто пытался осознать Россию, убежав из нее, и осознать Россию, попав в немецкий концлагерь", - отметил Андрей Кончаловский.

Впрочем, за границей судьба историка складывалась непросто: во время Великой Отечественной войны Дмитрий Петрович оказался на оккупированной территории, затем - в лагере для перемещенных лиц Ди-Пи, а после окончания войны обосновался в Париже, где, как и многие эмигранты, прошел "испытание ненужностью". Эти настроения нашли отражение в другой книге Кончаловского "Воспоминания и письма", которая также была издана в Париже.

Прямая речь

Андрей Кончаловский

- Меня потрясли мысли европейского русского, который с сожалением констатирует, что русскому человеку недоступно понятие свободы. Я многое почерпнул для того, чтобы понять русскую душу, русскую ментальность; словом, тех русских, которые гениально описаны, например, у Чехова. Фантастическое понимание природы русского крестьянского духа, который до сих пор царствует, я считаю.

Можно спорить, утверждая, что большинство людей сейчас живет в городах. Но дело не в том, что мы в городах, а в том, какие приоритеты доминируют у русского человека. Социолог Мариано Грондона изучал типологию аргентинского сознания и определил иерархию главных для крестьянина приоритетов: узкий круг доверия - принцип "только свои", и отношения к капиталу, к собственности, которую нельзя нарастить, только перераспределить. Эти глубокие мысли можно применить и к нашему сознанию.

Справка "РГ"

Дмитрий Петрович Кончаловский (1878-1952) - историк, юрист, доктор Honoris causa Оксфордского университета, младший брат художника Петра Кончаловского. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, был слушателем в Берлинском университете, преподавал в Московском университете древнюю историю по специальности "История Рима". Участник Первой мировой войны. После окончания Второй мировой войны Кончаловский оказался в лагере для перемещенных лиц в районе Ганновера, откуда сумел выбраться во Францию, обосновался в Париже.