Андрей Кончаловский представил сборник "Пути России"

Новости

Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны 01:48
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза 01:18
Слуцкий проиграл Адвокату путевку в Лигу Европы 01:05
Турция начала антитеррористическую операцию на севере Ирака 00:53
В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо 00:28
Rammstein "взорвали" Сеть клипом про "мигрантов" 28.05.2019
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ 28.05.2019
В Сирии опасаются химатаки террористов с заминированными машинами 28.05.2019
На Украине исчезли серверы с секретной информацией СНБО 28.05.2019
Экс-глава Генштаба Украины рассказал, как Крым едва не "деоккупировали" 28.05.2019
Сирийская армия отбила атаку боевиков на населенный пункт в Хаме 28.05.2019
В Москве велосипедист попал в массовое ДТП 28.05.2019
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации 28.05.2019
СМИ: Как минимум 20 человек стали жертвами ДТП в Мали 28.05.2019
На Украине 16 школьников госпитализированы после ДТП с микроавтобусом 28.05.2019
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс 28.05.2019
СМИ: Россиянкой на видео со Штрахе оказалась студентка из Боснии 28.05.2019
Экс-глава Росграницы Безделов стал фигурантом нового уголовного дела 28.05.2019
В Гидрометцентре опровергли информацию о торнадо и смерчах в Москве 28.05.2019
Россияне Хачанов и Блинкова вышли во второй круг "Ролан Гаррос" 28.05.2019
В центре Петербурга появилось второе "общественное пианино" 28.05.2019
Три жительницы Ростова задержаны за убийство мужчины 28.05.2019
Житель Волгоградской области задержан за попытку сжечь сожительницу 28.05.2019
В Kia и Hyundai прокомментировали жалобу в адрес краснодарских судов 28.05.2019
Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в досрочном освобождении 28.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
29.05.2019 01:18
Рубрика: Культура

Андрей Кончаловский представил сборник "Пути России"

Текст: Мария Воронова
В издательстве "Вторая литература" вышел сборник статей историка, юриста и почетного доктора Оксфордского университета Дмитрия Кончаловского "Пути России. Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации". Его двоюродный внук режиссер Андрей Кончаловский рассказал о сборнике, впервые изданном в России, на встрече с читателями, которая состоялась в Книжном клубе Российского военно-исторического общества.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

"О Дмитрии Петровиче я узнал только в 60-е годы, когда о нем стало возможно упоминать, - поделился режиссер. - Существование книги тоже было для меня большим открытием. О ней я узнал позднее - в 1962 году".

В книге собраны размышления Дмитрия Кончаловского о большевизме, который, по мнению историка, с одной стороны, был явлением универсальным, способном захватить весь мир; а с другой - явлением специфически-русском, несущем в себе опыт и прошлое Российской империи.

Данила Козловский представил книгу Сергея Николаевича "Театральные люди"

Сборник "Пути России", над которым историк работал в 1944-1949 годах, впервые был издан в 1969 году в Париже. В России он официально выходит только сейчас. Дело в том, что эмигрировавший в 40-х годах ХХ века Дмитрий Кончаловский "был невозможен" в СССР, а потому и неизвестен своими трудами широкому читателю. И невозможен он был потому, что не скрывал своей неприязни к большевистской власти. "Дмитрий Петрович был первым из тех, кто пытался осознать Россию, убежав из нее, и осознать Россию, попав в немецкий концлагерь", - отметил Андрей Кончаловский.

Впрочем, за границей судьба историка складывалась непросто: во время Великой Отечественной войны Дмитрий Петрович оказался на оккупированной территории, затем - в лагере для перемещенных лиц Ди-Пи, а после окончания войны обосновался в Париже, где, как и многие эмигранты, прошел "испытание ненужностью". Эти настроения нашли отражение в другой книге Кончаловского "Воспоминания и письма", которая также была издана в Париже.

Фото: Екатерина Горпинко
В Российской государственной библиотеке обсудили будущее библиотечной сферы

Прямая речь
Андрей Кончаловский

- Меня потрясли мысли европейского русского, который с сожалением констатирует, что русскому человеку недоступно понятие свободы. Я многое почерпнул для того, чтобы понять русскую душу, русскую ментальность; словом, тех русских, которые гениально описаны, например, у Чехова. Фантастическое понимание природы русского крестьянского духа, который до сих пор царствует, я считаю.

Можно спорить, утверждая, что большинство людей сейчас живет в городах. Но дело не в том, что мы в городах, а в том, какие приоритеты доминируют у русского человека. Социолог Мариано Грондона изучал типологию аргентинского сознания и определил иерархию главных для крестьянина приоритетов: узкий круг доверия - принцип "только свои", и отношения к капиталу, к собственности, которую нельзя нарастить, только перераспределить. Эти глубокие мысли можно применить и к нашему сознанию.

Справка "РГ"

Дмитрий Петрович Кончаловский (1878-1952) - историк, юрист, доктор Honoris causa Оксфордского университета, младший брат художника Петра Кончаловского. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, был слушателем в Берлинском университете, преподавал в Московском университете древнюю историю по специальности "История Рима". Участник Первой мировой войны. После окончания Второй мировой войны Кончаловский оказался в лагере для перемещенных лиц в районе Ганновера, откуда сумел выбраться во Францию, обосновался в Париже.

Культура Литература
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо