Apple внезапно выпустила новый iPod Touch

Компания Apple впервые за четыре года обновила музыкальный плеер iPod Touch. Главное новшество - процессор A10 Fusion (такие устанавливались в iPhone 7). Внешне плеер мало изменился. Кроме того, устройство получило увеличенный объем встроенной памяти - 256 Гб. Теперь в линейке три варианта iPod Touch - с 32, 128 и 256 Гб.

iPod touch нового поколения. Фото: Apple

Благодаря новому процессору iPod получил поддержку звонков FaceTime и дополненной реальности.

Плеер станет доступен на официальном сайте Apple в ближайшее время. Цена начинается от 18990 рублей за младшую версию, 28190 рублей за модель с 128 Гб и 37390 рублей за старшую версию.