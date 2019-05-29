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Apple внезапно выпустила новый iPod Touch

29.05.2019,  
12:18
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple впервые за четыре года обновила музыкальный плеер iPod Touch. Главное новшество - процессор A10 Fusion (такие устанавливались в iPhone 7). Внешне плеер мало изменился. Кроме того, устройство получило увеличенный объем встроенной памяти - 256 Гб. Теперь в линейке три варианта iPod Touch - с 32, 128 и 256 Гб.

iPod touch нового поколения. Фото: Apple

Благодаря новому процессору iPod получил поддержку звонков FaceTime и дополненной реальности.

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Плеер станет доступен на официальном сайте Apple в ближайшее время. Цена начинается от 18990 рублей за младшую версию,  28190 рублей за модель с 128 Гб и 37390 рублей за старшую версию.

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