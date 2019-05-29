Армия Украины отказалась от собственных БТР

Житомирский бронетанковый завод прекратил сборку корпусов новейших бронетранспортеров БТР-4 из-за отказа Минобороны Украины принимать машины в эксплуатацию. Об этом сообщил концерн "Укроборонпром".

Ранее вокруг бронетранспортеров разразился скандал из-за некондиционной польской стали, использования при их производстве. В "Укроборонпроме" назвали стандарты Минобороны "архаичными", а признание европейской стали негодной для броневиков - "абсурдом". И предупредили, что отказ от европейских сталей повлечет критические проблемы и на других предприятиях бронетанкового кластера страны.

Впрочем, некачественная броня - не единственная проблема БТР-4. Недавно армия Ирака отказалась от использования украинских машин из-за их ненадежности. Из 88 поставленных в страну БТР завестись смогли только 56, а тронуться с места - 34. После короткой эксплуатации на корпусах броневиков появились трещины, обнаружились и другие неустранимые проблемы. Инспекторы "Харьковского бюро машиностроения" констатировали неисправность установленных на БТР-4 прицелов, блоков управления вооружением, пушек, пулеметов и автоматических гранатометов - всего 47 дефектов.

Корпус морской пехоты силы Индонезии отказался от покупки БТР-4, предпочтя им российские БМП-3Ф и БТ-3Ф - при движении на плаву украинские бронетранспортеры .зарывались носом в воду, а характеристики машин не соответствовали заявленным требованиям.