Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.05.2019,  
19:54
Текст:  Антон Валагин

Армия Украины отказалась от собственных БТР

Фото: Artemis Dread/ Wikimedia.org Фото: Artemis Dread/ Wikimedia.org
Фото: Artemis Dread/ Wikimedia.org

Житомирский бронетанковый завод прекратил сборку корпусов новейших бронетранспортеров БТР-4 из-за отказа Минобороны Украины принимать машины в эксплуатацию. Об этом сообщил концерн "Укроборонпром".

Фото: Mike Reeder / flickr.com / wikimedia.org
Свой среди чужих: фальшивый Т-72 замечен на танковом полигоне в США

Ранее вокруг бронетранспортеров разразился скандал из-за некондиционной польской стали,  использования при их производстве. В "Укроборонпроме" назвали стандарты Минобороны "архаичными", а признание европейской стали негодной для броневиков - "абсурдом". И предупредили, что отказ от европейских сталей повлечет критические проблемы и на других предприятиях бронетанкового кластера страны.

Впрочем, некачественная броня - не единственная проблема БТР-4. Недавно армия Ирака отказалась от использования украинских машин из-за их ненадежности. Из 88 поставленных в страну БТР завестись смогли только 56, а тронуться с места - 34. После короткой эксплуатации на корпусах броневиков появились трещины, обнаружились и другие неустранимые проблемы. Инспекторы "Харьковского бюро машиностроения" констатировали неисправность установленных на БТР-4 прицелов, блоков управления вооружением, пушек, пулеметов и  автоматических гранатометов - всего 47 дефектов.

Корпус морской пехоты силы Индонезии отказался от покупки БТР-4, предпочтя им российские БМП-3Ф и БТ-3Ф - при движении на плаву украинские бронетранспортеры .зарывались носом в воду, а характеристики машин не соответствовали заявленным требованиям.

 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Министерство обороны РФ
Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
Начальник генштаба ВСУ опозорился перед Владимиром Зеленским 28.05.2019
Украинских полицейских вооружат пистолетами-пулеметами МР-5 15.05.2019
бронетехника
Фото: Пресс-служба ЦВО
Су-34 "уничтожили" в Зауралье подземный бункер противника 13:05
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий 27.05.2019
Бронеавтомобиль Mbombe замечен в районе Триполи 25.05.2019
БТР
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Обнародовано экстремальное видео с ралли военных автомобилистов 10:51
Украинские броневики сделали из некачественной стали 05.03.2019
Границу с Украиной усилили обновленной бронетехникой 27.12.2018