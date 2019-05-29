Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Ряд крупных российских банков довел долю push-уведомлений в информировании клиентов до 30 процентов. Это следует из опроса, проведенного РБК.

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.

У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов. У Сбербанка показатель доходит до 20 процентов, у Московского кредитного банка - 15 процентов.

Банки стали активно внедрять информирование клиентов об операциях через push-уведомления около двух лет назад.

Ключевой причиной этого стала экономия банков на выплатах сотовым операторам за отправку СМС, величина которых существенно выросла за последние несколько лет, следует из комментариев представителей кредитных организаций.

Однако пока полностью банки отказаться от СМС-информирования не смогут, поскольку для получения push-уведомлений у клиентов должны одновременно соблюдаться три условия: наличие смартфона, установленное на нем приложение банка и подключение к интернету, указала аналитик AC&M Consulting Оксана Панкратова.