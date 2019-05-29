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29.05.2019 22:03
Рубрика: Спорт

Погадал на "короля"

Беккер назвал фаворитов "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 116(7874)
Действующий чемпион и 11-кратный победитель "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль продолжает защиту титула. "Король грунта" вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, разгромив очередного соперника из Германии, пробившегося в основную сетку через квалификацию.

На старте удары Надаля не выдержал Янник Ханфманн, который занимает 166-е место в рейтинге (6:2, 6:1, 6:3). Вчера же был повержен его тезка, 108-я ракетка мира Янник Маден (6:1, 6:2, 6:4). Следующим соперником испанца станет бельгиец Давид Гоффен.

Фото: РИА Новости
Кудерметова впервые вышла в третий круг "Большого шлема"

В этом грунтовом сезоне Надаль выиграл лишь один титул - на турнире в Риме, но все равно считается одним из главных претендентов на триумф в Париже. Комментатор телеканалов Eurosport, шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер считает, что помешать ему может только один теннисист - первая ракетка мира серб Новак Джокович.

- Никогда не следует недооценивать таких чемпионов, как Надаль. Он в хорошей форме, он хочет быть лучшим и он на это способен, ведь он так часто побеждал здесь, - отметил Беккер. - Он всегда будет моим фаворитом, но не думаю, что Новак Джокович сильно от него отстает. Он тоже в прекрасной форме, я был впечатлен его игрой в первом раунде. Большинство ведущих игроков находятся в поиске формы в первую неделю, а он ее уже нашел. Вопрос в том, как долго он сможет ее сохранять. В теории шансы почти равны. Я не удивлюсь, если в финале встретятся Надаль и Джокович.

Если говорить о российском теннисе, то в женском турнире болеем за дебютантку "Ролан Гаррос" Веронику Кудерметову. Ее любимое покрытие "хард", но она неплохо себя чувствует на парижских грунтовых кортах. Вероника выиграла уже второй матч и впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема".

На старте Открытого чемпионата Франции Кудерметова, занимающая 76-ю строчку в рейтинге, выбила из борьбы чемпионку Australian Open-2018 датчанку Каролин Возняцки. А накануне одержала верх над Зариной Дияс из Казахстана со счетом 7:5, 6:1.

Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос"

Кудерметова сразу же взяла подачу соперницы. Но в женском теннисе, в отличие от мужского, это абсолютно ничего не значит. Первая партия получилась неровной, девушки постоянно делали брейки. Но в концовке сета Кудерметова все-таки дожала Дияс на тай-брейке. Во второй партии Вероника уже полностью перехватила инициативу и взяла реванш за поражение в квалификации турнира в Дубае в прошлом году.

За выход в четвертый раунд French Open россиянка поспорит с эстонкой Кайей Канепи.

А вот возмутительница спокойствия 18-летняя Анастасия Потапова, которая расправилась с немкой Анжеликой Кербер в стартовый день турнира, не смогла найти подход к чешской теннисистке Маркете Вондроушовой. В первом сете игра могла повернуться в любую сторону, но во второй партии россиянка получила "баранку" - 4:6, 0:6. Однако Потапова остается в Париже и сосредоточится на выступлении в парном разряде с украинкой Даяной Ястремской.

Напомним, что следить за матчами топ-теннисистов и "темных лошадок" на Открытом чемпионате Франции можно на каналах Eurosport до 9 июня. 

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2019
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