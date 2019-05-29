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29.05.2019 03:02
Рубрика: В мире

Книжный собор

В Канте прошел форум библиотекарей
Текст: Виктор Мурзов (Кант)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 115(7873)
Работники библиотек области провели выставки, на которых предлагали гостям не только книги, но сувениры и угощения. Фото: Виктор Мурзов Работники библиотек области провели выставки, на которых предлагали гостям не только книги, но сувениры и угощения. Фото: Виктор Мурзов
Работники библиотек области провели выставки, на которых предлагали гостям не только книги, но сувениры и угощения. Фото: Виктор Мурзов
Форум "Стратегия развития библиотек Киргизии в цифровую эпоху" завершил свою работу в Канте. Симпозиум собрал как минимум сто человек, включая ученых и представители госструктур. В его работе приняли участие представители 11 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Большая делегация - около 20 человек - прибыла из России.

Форум проходил в рамках Года развития регионов и цифровизации, объявленного президентом КР Сооронбаем Жээнбековым. А провели его Национальная библиотека КР, Республиканская ассоциация публичных библиотек при поддержке министерства культуры, информации и туризма, а также полномочное представительство правительства КР в Чуйской области и Чуйская областная библиотека. В ее здании и проводились завершающие мероприятия форума. Как отметила директор Чуйской областной библиотеки Тамила Каджиева, форум стал важной и плодотворной площадкой по обмену опытом.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Работники ЦБС (центральных библиотечных систем. - Прим. ред.) из всех районов принимающей области развернули свои выставки, где, помимо книг, демонстрировались изделия из войлока, сувениры и другие поделки, которые изготавливают в библиотечных кружках и студиях региона. Гостеприимные хозяева предлагали гостям выпечку, национальные напитки и блюда.

Участники встречи говорили о важной роли книги в жизни каждого человека и новых методах работы. Современные библиотеки, как полагают многие, должны иметь доступ к интернету и активно пользоваться компьютерными технологиями, в том числе для того, чтобы оцифровывать краеведческие документы.

Впрочем, библиотека, на взгляд участников форума, должна быть не только хранилищем книг и данных, но и местом для проведения различных культурных и общественных мероприятий - съездов, семинаров, конференций, других встреч. Это позволит привлечь население, особенно молодежь.

Кстати

По словам директора Национальной библиотеки КР Жылдыз Бакашовой, библиотекарям страны необходимо брать пример с чуйских коллег. Эта областная библиотека, по ее словам, стала надежным партнером многих местных и международных организаций, включая фонд "Русский мир", Россотрудничество и ЮНИСЕФ. С их помощью библиотека может пополнять свои запасы не только новыми изданиями, но и современной техникой, а также использовать потенциал электронной литературы.

В мире экс-СССР Киргизия
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