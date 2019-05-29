Бывший король Бельгии сдал тест на ДНК

Король Альберт II, отрекшийся от бельгийского престола шесть лет назад, после колебаний все же сдал тест на ДНК. Бывший монарх хочет опровергнуть утверждения, что он стал отцом Дельфины Боэль, появившейся на свет в период его внебрачной связи в 1960-х годах.

84-летний Альберт II, который был королем Бельгии с 1993 по 2013 годы, унаследовав престол после кончины своего бездетного старшего брата Бодуэна I, был вынужден согласиться на эту процедуру. Это произошло после того, как бельгийский суд постановил, что он будет оштрафован на 5000 евро за каждый день в случае, если откажется пройти тест. Штрафы сильно бы ударили по состоянию Альберта II. Он живет исключительно за счет государственного ассигнования в размере 961 тысячи евро.

Апелляционный суд вынес постановление, отклонив все попытки Альберта II отложить сдачу образца слюны. На этом и настаивала 51-летняя бельгийская художница Дельфина Боэль, которая заявляет, что бывший монарх является ее биологическим отцом. Слухи о внебрачном ребенке короля ходили еще с середины 2000-х годов, когда Альберт II еще правил Бельгией. Однако новый неожиданный поворот эта скандальная история получила, когда король отрекся от престола. Именно в тот день, 21 июля 2013 года, когда Альберт II ушел в отставку, сославшись на плохое состояние здоровья, мать Боэль, баронесса Сибилла де Селис Лонгшам, впервые публично рассказала о своей предполагаемой связи с королем в телевизионном интервью бельгийскому телевидению. "Я думала, что не могу иметь детей, потому что у меня была инфекция, - сказала она о взаимоотношениях с королем, которые, как она утверждала, продолжались с 1966 по 1984 годы. - Мы не принимали никаких мер предосторожности". "Это был прекрасный период. Дельфина была плодом любви. Альберт был очень мил с ней", - продолжила баронесса.

Уже тогда король был семь лет женат на Паоло Руффо ди Калабрии. Она остается его супругой и по сегодняшний день. Сам Альберт II в одном интервью, отмечает "Гардиан", признал, что он и его жена пережили семейный кризис в 1970-х годах. Но монарх никогда не говорил о том, что он является отцом Дельфины Боэль.

Последняя шесть лет, после телевизионного интервью ее матери, боролась в судах, пытаясь доказать, что бывший монарх является ее биологическим отцом. Если ей удастся доказать отцовство, она может принять имя Дельфина Ван Бельджи и, по бельгийским законам, получить титул принцессы. Она также вправе рассчитывать на одну восьмую часть имущества Альберта II, половина которого отведена для его детей - нынешнего короля Бельгии Филиппа, а также сына Лорана и дочери Астрид, родившихся в начале 1960-х годов.

Эта громкая история получила развитие осенью 2018 года, когда Брюссельский апелляционный суд постановил, что Жак Боэль, выходец из одной из богатейших семей Бельгии, не является биологическим отцом Дельфины. Это произошло после сравнения тестов ДНК. Суд поручил эксперту из больницы Эразма провести генетический тест, чтобы сравнить ДНК Дельфины Боэль с ДНК Альберта II. Его адвокаты утверждали, что он не должен сдавать образец, пока апелляция на это решение не будет рассмотрена в суде высшей инстанции. Однако в середине мая этого года судья заявил, что данный процесс не следует откладывать. Результаты теста будут засекречены до тех пор, пока кассационный суд Бельгии не примет окончательное решение о законности первоначального решения. Весь процесс по признанию отцовства короля может занять до года. Несколько дней назад один из королевских адвокатов объяснил, что экс-монарх, вероятно, смирится с результатами теста, но данная ситуация сильно повлияла на него. "В течение шести лет его преследовали, постоянно возвращаясь к этой истории. И его здоровье далеко от хорошего", - заявил адвокат.