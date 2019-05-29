Бывший судья Евросоюза стал новым президентом Латвии

Майские ветра над Даугавой капризны и чаще всего непредсказуемы. И если еще пару недель назад горизонт для 63-летнего кандидата на пост президента Латвии от правящей коалиции Эгила Левитса был прозрачен и чист, как атмосфера на побережье Рижского залива, то 29 мая он был избран парламентским большинством сейма в 61 голос из ста возможных, но уже в борьбе с двумя конкурентами. Именно партия бывшего президента, утверждают местные аналитики, позволила не только сохранить лицо демократическому процессу выборов, но и добавила определенного драматургического лоска состоявшейся процедуре.

Как уже сообщала "РГ", действующий глава государства 52-летний Раймонд Вейонис, который четыре года назад вышел победителем на выборах в президентском марафоне с судьей Европейского Союза Эгилом Левитсом, решил не баллотироваться на этот пост повторно. Обозреватели не исключают, что свое решение он, по традиции, предварительно согласовал в "вашингтонском обкоме".

Кстати, фракция партии бывшего мэра Нила Ушакова "Согласие" тоже заранее дала понять, что своего кандидата на этот раз выдвигать не будет, но намерена сравнивать всех претендентов со своим прежним кандидатом в президенты, священником Петерисом Спрогисом, как было объяснено, "с точки зрения моральных качеств". Остается, правда, напомнить в этом случае о моральных качествах самой паствы. Ведь служитель церкви еще в прошлом году добровольно отказался от почетной миссии, предложенной "согласистами", после шквала угроз и оскорблений радикально настроенных прихожан.

Новый президент Латвии, как известно, в политике не новичок, хотя и провел большую часть своей жизни за пределами родины. Еще почти сорок лет назад он был избран в состав думы Народного фронта, став одним из авторов текста Декларации о восстановлении независимости Латвийской республики. Левитс успел побывать и министром юстиции, представлял интересы ЛР в качестве посла в Австрии, Швейцарии и Венгрии, а пятнадцать лет назад был выдвинут на должность представителя в Суде Европейских сообществ.

Местное издание поинтересовалось накануне у избранного президента его политическими предпочтениями. "Я придерживаюсь принципа открытой латышскости", - сразу предупредил Левитс. Недавно принятый закон о переходе всех школ на обучение исключительно на латышский язык Левитс назвал самым существенным шагом, "призванным усилить сплоченность латвийского народа. И очень многие представители русских и других меньшинств эту долгожданную политику только приветствуют", утверждает новый лидер страны, выдвинутый национальным объединением. "Нужно намного серьезнее защищать свое информационное пространство от российской дезинформации", - убежден, воинственно озабоченный победитель на выборах в сейме. Правда, у потенциального президента Латвии Эгила Левитса есть ровно одно хорошее качество - "он раздражает абсолютно всех", с оттенком сарказма констатировал перед голосованием латвийский журналист Дидзис Вейнбергс.

Остается напомнить, что глава государства в ЛР избирается на четыре года, причем с правом повторно избраться еще только на один срок. Левитс стал шестым по счету президентом в новейшей истории Латвии. Наблюдатели в латвийской столице напоминают, что Гунтис Улманис и Вайра Вике-Фрейберга проработали в Рижском замке два срока, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш и Раймондс Вейонис только по одному.