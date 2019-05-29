ЦБ: Условия участия банков в системе быстрых платежей будут равными

Банк России еще не обсуждал возможность персональных условий для банков при подключении к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, передает ТАСС.

В феврале некоторые банки опробовали систему переводов денег по номеру телефона и начали запуск системы для клиентов. Вчера "Коммерсантъ" сообщил, что Сбербанк готов присоединиться к СПБ, но только в случае если будет располагать комиссией в размере 1 процента от суммы платежа. Известно, что вначале Сбербанк вообще отказывался участвовать в проекте. Сейчас к СБП подключены 14 банков.

По словам Аллы Бакиной, СБП предполагает одинаковые условия участия, в том числе в части тарифов. "Поэтому мы никогда не обсуждали и не озвучивали, что могут быть различия", - заключила Алла Бакина.

СБП пока не взимает комиссий, однако предусмотрено, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.