ЦДМ на Лубянке отметит день рождения грандиозным шоу

1 и 2 июня "Центральный Детский Магазин на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") отпразднует 62-ю годовщину грандиозным шоу под названием "День рождения ЦДМ". В субботу и воскресенье с самого открытия ЦДМ на Лубянке дети и взрослые окунутся в захватывающее летнее приключение - любимые мультики, увлекательные игры, театрализованные представления, розыгрыши призов, сладкое угощение и многое другое.

Торжественное начало праздника ознаменует парад игрушек от магазина Hamleys, который начнется в главном атриуме. На протяжении всего дня мальчики и девочки смогут поучаствовать в азартных командных соревнованиях "Гонки Magformers", стать звездами бумажной дискотеки, увидеть шоу мыльных пузырей и выступления вокально-танцевальных ансамблей. Посетителей магазина не оставит равнодушными сладкое угощение - candy-бар и мороженое от итальянского ресторана Osteria Mario, фотозона и сладкие подарки от Kinder. Мероприятие будет сопровождаться показом мультфильмов от магазина "Мульт", в том числе новых серий "Сказочного Патруля" и "Деревяшек".

Кульминацией праздника станет фейерверк из конфетти и 4 тысяч воздушных шаров, которые спустятся в главный атриум из-под огромного стеклянного купола. Анимационная программа завершится в 22:00.

"В начале лета ЦДМ на Лубянке традиционно отмечает свой день рождения, который знаменует начало долгожданных школьных каникул. Для наших гостей совместно с партнерами детского магазина мы подготовили красочную и разнообразную программу, сладкое угощение и подарки. Мы приглашаем провести вместе с нами незабываемый праздник, полный ярких эмоций и впечатлений", - комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

Посетители ЦДМ на Лубянке получат шанс стать обладателями одного из 40 крупных призов. Каждый час в главном атриуме будут проводиться конкурсы и викторины с возможностью выиграть подарки от арендаторов - ведущих операторов развлечений, детских магазинов и кафе. Сред них - детский город профессий "Кидбург", парк виртуальных развлечений ARena Space, галерея иллюзий "Алиса - возвращение в страну чудес", магазины игрушек Hamleys, "Мульт", "Disney. Игрушки", кинотеатры "Формула Кино" и "Zыркус", кафе "Волконский", Krispy Kreme, "Волшебная страна Ангария", "Здесь Поем", товары для хобби и творчества "Территория", товары для новорожденных и будущих мам "Олант", лавка настольных игр "Единорог", магазины одежды Reima, Gulliver, "Британский Дом", 21SHOP, ZapZap и д.р. Гости ЦДМ на Лубянке смогут также поучаствовать в розыгрыше билетов на предпремьерный показ мультипликационного фильма "История Игрушек", семейных и детских путевок на летний отдых в сеть отелей "Яхонты".

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" - это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом товаров и услуг. www.cdm-moscow.ru.

Материал предоставлен ПАО "Галс-Девелопмент