Чем белорусская столица удивит болельщиков на II Европейских играх?

До старта II Европейских игр всего три недели - грандиозный спортивный форум с участием 4000 атлетов из 50 стран пройдет в Минске с 21 по 30 июня. Представители 15 видов спорта разыграют 200 комплектов наград. Чем удивит Минск участников и гостей Игр?

Шоу с мировой звездой

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на реконструированном 20-тысячном стадионе "Динамо". Подробности сценария организаторы держат в секрете. Но заверяют, что хедлайнером церемонии открытия 21 июня станет "звезда мирового уровня".

Территория развлечений

Рядом с тремя спортивными площадками Игр - Дворцом спорта, "Минск-Ареной" и "Чижовка-Ареной" - будет организована работа фан-зон. Территории развлечений, торговли и общепита будут работать с 10.00 до 23.30 - 24.00, а в дни открытия и закрытия Игр - и после полуночи. Самая крупная фан-зона - у Дворца спорта на проспекте Победителей: местный фуд-корт будет иметь протяженность более 180 метров. В обслуживании отдадут предпочтение приготовлению блюд на виду у гостей. Помимо дегустации белорусских угощений и традиционного международного фастфуда гости смогут поучаствовать в Днях национальных кухонь - спасибо посольствам и специализированным ресторанам.

Отдохнуть и сэкономить

Многие гости непременно захотят стать участниками проекта "Карта гостя. Города и регионы Беларуси". Покупателям предлагается несколько видов и форматов карт: VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом, а также специально для гостей II Европейских игр. Предъявив "Карту гостя", можно получить бонусы и скидки при посещении участвующих в проекте музеев, галерей, зоопарков, аквапарков, отелей, ресторанов, кафе, торговых объектов, пунктов проката автомобилей и велосипедов.

Приобрести "Карту гостя" можно через сайт minskpass.by, в инфокиосках и павильонах по продаже сувениров предприятия "Мингорсправка", в информационно-туристском центре "Минск".

Лисенок на память

Талисман Игр - симпатичный лисенок Лесик - красуется повсюду, в том числе на сувенирной продукции. В ассортименте - брелоки в виде Лесика, тарелки и кружки с логотипом Игр, керамические статуэтки, канцтовары, а также подушки, рюкзаки, сумки, обложки...

Подготовились и на хлебозаводах. Технологи разработали свыше 10 новых рецептур выпечки: круассаны, пирожные, бисквит, разнообразные мелкоштучные изделия. На прилавках есть пряники, торты, эклеры, печенье, сушки, сухарики с логотипом Игр.

С ветерком

Участников и гостей будут обслуживать дополнительные экспрессные автобусные маршруты. Три из них пустят от станций метро к "Минск-Арене", еще два - к "Чижовка-Арене" и стрелковому комплексу. Для обслуживания фан-зон зарезервирован дополнительный подвижной состав. Станции метро будут закрываться для входа в 4.10, а работу самого метрополитена продлят до 4.30. Часть маршрутов наземного транспорта будет работать до пяти утра. А для обслуживания участников Игр обустроено два транспортных пассажирских терминала: специальные автобусы свяжут спортивные объекты и места дислокации делегаций.

Еще одна важная новость: крупнейшие диспетчерские службы такси подписали с госорганами меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров. Суть такова: с 15 июня по 5 июля уровень тарифов на услуги такси будет не выше, чем по состоянию на 1 апреля. Машины служб, присоединившихся к меморандуму, снабдят специальным логотипом с разноцветными шашечками, зеленой "галочкой" в квадрате и надписью "Гарантированная цена" на русском и английском языках.

Гостиница, хостел или квартира?

Минские гостиницы и хостелы одновременно готовы принять около 10 000 человек. Для проживания клиент-групп официальных лиц Игр определен 31 гостиничный комплекс на 5000 номеров. Еще 21 отель и все хостелы открыты для свободного размещения. Стоимость номера - от 15 до 500-600 долларов в сутки. Неплохая альтернатива - аренда квартир, но многие владельцы жилой недвижимости в июне увеличили расценки за проживание. Гостиницы же подписали меморандум, согласно которому во второй половине июня цены не должны увеличиться более чем на 10 процентов по сравнению с началом лета. Но в любом случае о жилье в Минске в период проведения спортивного форума лучше позаботиться заранее.

Селфи-палки - вне трибун

В эти дни будут усилены меры безопасности. К примеру, в местах проведения мероприятий и у объектов пребывания официальных делегаций и болельщиков вводится запрет на полеты беспилотников и авиамоделей. При необходимости в городе будут временно ограничивать движение автомобилей, а для задействованного транспорта будут предусмотрены выделенные полосы для движения, остановки и стоянки.

Попасть на трибуны и в фан-зоны можно будет лишь через КПП. Под запретом селфи-палки, а также флаги и вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке. И, конечно же, вне закона алкоголь.

Приятным сюрпризом станет появление на улицах Минска 20 девушек-регулировщиц.

Прямая речь

Людмила Фокеева, ведущий специалист отдела сервисов для зрителей фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года":

- В дни Игр в местах проведения соревнований и в районе основных транспортных хабов будут работать 20 дополнительных инфоточек для туристов. Всем желающим предложат рекламные и информационные материалы, бесплатные туристические карты. Волонтеры подскажут, как добраться до гостиницы или спортивных объектов. Инфоточки на вокзалах и в Национальном аэропорту Минск откроются уже 19 июня.

КСТАТИ

Уже готова схема мест парковки для тех, кто приедет на личном автомобиле. Ее опубликуют в СМИ и разместят на государственных автостоянках. Определено около 7000 машино-мест в районе проведения соревнований и около 10 000 - по дороге от окраин к центру города.