ЦИК дал старт избирательной кампании-2019

Новости

Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в "Крестном отце" 21:25
Саакашвили вернулся на Украину 21:21
В Ставрополе заключен под стражу напавший на газету "Родина" 21:10
Брошенных детей из Котельников доставили в больницу 20:58
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов 20:56
Косачев: Россия готова помочь Сербии в обеспечении безопасности в регионе 20:44
МВД назвало 13 потенциально опасных пород собак 20:40
Минсельхоз предложил расширить лизинг сельхозтехники 20:25
С МКС сняли провисевшее 10 лет в космосе полотенце 20:17
В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу 19:56
Российские космонавты повесили портрет Алексея Леонова на борту МКС 19:45
Очищенная российская нефть дошла по "Дружбе" до Венгрии 19:13
Блогеры смогли завести автомобиль на бензиновых парах 18:58
В "пустыне Нептунов" обнаружена "невозможная" планета 18:53
Минфин продал облигации федерального займа почти на 45,5 млрд рублей 18:45
Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
МИД РФ: Тегеран не требует от США ничего противоречащего ядерной сделке 18:26
У берегов Крыма предложили отменить пограничный режим 18:26
Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя 18:18
В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов 18:16
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии 18:15
Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос" 18:14
В Петербурге на десять лет продлили программу реновации 18:14
В Татарстане шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП 18:12
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
29.05.2019 21:02
Рубрика: Власть

Бюллетень на сентябрь

ЦИК дал старт избирательной кампании-2019
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В четверг в России стартуют избирательные кампании по выборам в Единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 субъектах РФ. Об этом вчера на заседании ЦИК рассказала глава ведомства Элла Памфилова.

"Даю старт избирательной кампании, она стартует к Единому дню голосования 8 сентября", - заявила она. Памфилова сообщила, что в Единый день голосования будет проводиться свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов.

Памфилова призвала регионы снизить муниципальный фильтр на выборах

В 16 регионах пройдут выборы глав субъектов РФ, а в 13 - выборы депутатов законодательных собраний. 8 сентября также будут избираться главы муниципальных образований административных центров и депутаты местных представительных органов. В четырех регионах (Хабаровский край, Новгородская область, Свердловская область и Орловская область) также пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы. Всего на выборах всех уровней будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. Памфилова сообщила, что в предстоящих выборах смогут принять участие около 56 миллионов россиян. "Эта кампания, как всегда, весьма масштабная", - заметила глава ЦИК.

В ходе заседания также заслушивались доклады руководителей региональных избирательных комиссий, где в этом году пройдут выборы губернатора. Так, представитель избиркома Оренбургской области рассказал, что на предстоящих выборах высшего должностного лица будет действовать муниципальный фильтр в 5%. "Вот видите, 5% у них фильтр, и ничего страшного нет, никто не впадает в истерику, не боится, и не страшен этот фильтр. Я написала письмо в регионы по муниципальному фильтру, посмотрим, кто откликнется", - отреагировала глава ЦИК. Напомним, ранее Памфилова направила обращения в адрес руководителей законодательных и исполнительных органов власти 16 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов, с предложением снизить уровень муниципального фильтра до 5%, в Санкт-Петербурге - до 6%. Сейчас в некоторых регионах максимальная планка фильтра составляет 10 %. Она также призвала не держаться за "политические костыли" в виде муниципального фильтра.

В предстоящих 8 сентября выборах смогут принять участие около 56 миллионов россиян

Отдельное внимание на заседании было также уделено эксперименту по созданию цифровых избирательных участков. Как рассказала Памфилова, первый такой опыт носит общефедеральное значение, поскольку затрагивает четыре субъекта Федерации, где будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы, и все 16 регионов, где будут выбираться губернаторы. "Это первый эксперимент по голосованию на 30 цифровых избирательных участках, которые созданы на территории страны", - подчеркнула она. Отдельно стоит отметить, что проголосовать на цифровых участках смогут избиратели, находящиеся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
РФ опробует систему электронного голосования в сентябре

Второй эксперимент по организации дистанционного голосования затронет выборы в Мосгордуму. Участвовать в голосовании через портал MOS.RU смогут добровольцы из нескольких избирательных округов Москвы. "Это лишь незначительная часть, где будет проходить эксперимент. Естественно, ни в коем случае повлиять на общие выборы они не могут", - заметила глава ЦИК. "Электронное голосование станет дополнительной возможностью для избирателей наравне с традиционным, то есть граждане могут выбрать, какой способ для них более удобен", - подчеркнула Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента