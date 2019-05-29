ЦИК дал старт избирательной кампании-2019

В четверг в России стартуют избирательные кампании по выборам в Единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 субъектах РФ. Об этом вчера на заседании ЦИК рассказала глава ведомства Элла Памфилова.

"Даю старт избирательной кампании, она стартует к Единому дню голосования 8 сентября", - заявила она. Памфилова сообщила, что в Единый день голосования будет проводиться свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов.

В 16 регионах пройдут выборы глав субъектов РФ, а в 13 - выборы депутатов законодательных собраний. 8 сентября также будут избираться главы муниципальных образований административных центров и депутаты местных представительных органов. В четырех регионах (Хабаровский край, Новгородская область, Свердловская область и Орловская область) также пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы. Всего на выборах всех уровней будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. Памфилова сообщила, что в предстоящих выборах смогут принять участие около 56 миллионов россиян. "Эта кампания, как всегда, весьма масштабная", - заметила глава ЦИК.

В ходе заседания также заслушивались доклады руководителей региональных избирательных комиссий, где в этом году пройдут выборы губернатора. Так, представитель избиркома Оренбургской области рассказал, что на предстоящих выборах высшего должностного лица будет действовать муниципальный фильтр в 5%. "Вот видите, 5% у них фильтр, и ничего страшного нет, никто не впадает в истерику, не боится, и не страшен этот фильтр. Я написала письмо в регионы по муниципальному фильтру, посмотрим, кто откликнется", - отреагировала глава ЦИК. Напомним, ранее Памфилова направила обращения в адрес руководителей законодательных и исполнительных органов власти 16 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов, с предложением снизить уровень муниципального фильтра до 5%, в Санкт-Петербурге - до 6%. Сейчас в некоторых регионах максимальная планка фильтра составляет 10 %. Она также призвала не держаться за "политические костыли" в виде муниципального фильтра.

В предстоящих 8 сентября выборах смогут принять участие около 56 миллионов россиян

Отдельное внимание на заседании было также уделено эксперименту по созданию цифровых избирательных участков. Как рассказала Памфилова, первый такой опыт носит общефедеральное значение, поскольку затрагивает четыре субъекта Федерации, где будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы, и все 16 регионов, где будут выбираться губернаторы. "Это первый эксперимент по голосованию на 30 цифровых избирательных участках, которые созданы на территории страны", - подчеркнула она. Отдельно стоит отметить, что проголосовать на цифровых участках смогут избиратели, находящиеся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

Второй эксперимент по организации дистанционного голосования затронет выборы в Мосгордуму. Участвовать в голосовании через портал MOS.RU смогут добровольцы из нескольких избирательных округов Москвы. "Это лишь незначительная часть, где будет проходить эксперимент. Естественно, ни в коем случае повлиять на общие выборы они не могут", - заметила глава ЦИК. "Электронное голосование станет дополнительной возможностью для избирателей наравне с традиционным, то есть граждане могут выбрать, какой способ для них более удобен", - подчеркнула Памфилова.