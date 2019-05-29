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29.05.2019 12:00
Рубрика: Власть

ЦИК объявил о старте избирательных кампаний в России

Текст: Айсель Герейханова
Завтра, 30 мая, стартуют кампании по выборам губернаторов и заксобраний в регионах России. Об этом на заседании Центризбиркома рассказала глава ведомства Элла Памфилова.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Элла Памфилова рассказала о цифровых проектах ЦИК

В этом году 8 сентября в России во всех 85 субъектах РФ пройдет свыше 5000 избирательных кампаний всех уровней, включая референдумы. Из них выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, депутатов заксобраний - в 13 субъектах РФ. В единый день голосования также будут избираться главы и депутаты представительных органов муниципальных образований административных центров, а также пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Памфилова также сообщила, что в предстоящих выборах смогут принять участие около 56 млн россиян. "По состоянию на 1 января 2019 года численность избирателей, зарегистрированных на территории РФ, составляет 108 млн 421 тысяч 890 избирателей. Из них на предстоящих выборах смогут участвовать порядка 56 млн граждан. Эта кампания, как всегда, весьма масштабная", - пояснила она.

Всего, по ее словам, на выборах всех уровней будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК
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