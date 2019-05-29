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29.05.2019 19:16
Рубрика: Спорт

Дежурный финал

ЦСКА в восьмой раз подряд поспорит за звание чемпиона Единой лиги
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В Единой лиге определился первый участник финальной серии плей-офф. Им стал действующий чемпион московский ЦСКА, в третьем матче подряд одолевший питерский "Зенит". Компанию армейцам могут составить подмосковные "Химки", чей матч против казанского УНИКСа завершился позже.
Баскетболисты ЦСКА (в темной форме) уже выиграли в этом сезоне Евролигу. И теперь готовы сделать дубль. Фото: vtb-league.com Баскетболисты ЦСКА (в темной форме) уже выиграли в этом сезоне Евролигу. И теперь готовы сделать дубль. Фото: vtb-league.com
Баскетболисты ЦСКА (в темной форме) уже выиграли в этом сезоне Евролигу. И теперь готовы сделать дубль. Фото: vtb-league.com

Присутствие ЦСКА в финале является непременным условием существования Единой лиги - за всю историю турнира, которая берет начало в 2008-м, без "красно-синих" в главных матчах не обошлось ни разу. И лишь однажды московский суперклуб упустил титул - в 2011-м в Казани, когда трофей разыгрывался в формате "Финала четырех", его выиграли "Химки".

В нынешнем сезоне хватало и интриги, и интересных матчей. Но гегемонии ЦСКА все эти локальные истории, судя по всему, не угрожают. Армейцы, пусть и не без приключений в виде двух поражений от УНИКСа, закончили на первом месте регулярный чемпионат. Затем в первом раунде плей-офф уверенно разобрались в трех матчах с "Нижним Новгородом". Теперь аналогичный результат зафиксирован в серии с "Зенитом", но это тот случай, когда счет не вполне отражает происходящее.

Фото: РИА Новости
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

Питерский клуб приятно удивлял болельщиков в конце сезона. Пришедший на должность главного тренера по ходу розыгрыша Джоан Плаза постепенно выправил ситуацию. И в плей-офф "Зенит" успел пошуметь, выбив из розыгрыша куда более статусный "Локомотив-Кубань". Понятно, что ЦСКА - это уже другая история. Но и здесь питерцам есть чем похвастать. На своем паркете ранее "Зенит" трижды подряд побеждал армейцев и рассчитывал как минимум не проиграть эту серию всухую. Команда Плазы была к этому очень близка.

Если первый матч серии москвичи дома выиграли за явным преимуществом с разницей в 16 очков, то вторая победа далась куда тяжелее - всего "плюс два". Третий полуфинальный матч проходил в Санкт-Петербурге и получился еще более упорным. "Зенит" из-за дисквалификации лишился Рейнольдса, но даже без него начал очень прилично. У армейцев в ударе был Серхио Родригес - испанский разыгрывающий набросал в итоге 19 очков. Еще десять баллов и шесть подборов добавил Джоэл Боломбой. Лучшими в составе питерцев стали Марко Симонович (15 очков) и Коди Миллер-Макинтайр (13). Но ключевой эпизод произошел без их участия. Хиггинс в концовке смазал два штрафных, и "Зенит", проигрывая очко, получил право на последнюю атаку. А в ней Евгений Валиев наткнул на блок-шот от Уилла Клайберна. Именно это действие лишило хозяев шансов отыграться - 69:68 (17:18, 19:15, 18:12, 15:23) в пользу ЦСКА.

В истории Единой лиги еще не было случая, чтобы главные матчи проходили без участия армейцев. И лишь однажды, в 2011-м году, титул не достался ЦСКА

- И эта игра, и вся серия получились интересными. Поздравляю команду с выходом в финал. Должен выразить огромное уважение "Зениту" - они показали отличный баскетбол, а болельщики создали невероятную атмосферу, - сказал по окончании серии главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - После "Финала четырех" Евролиги у меня были опасения за состояние игроков, но они сыграли на пределе своих возможностей и одержали победу. Очевидно, у нас наблюдается недостаток энергии, потому нам нужны были эти 3:0 в серии, чтобы вздохнуть спокойнее. Две последние игры мы выиграли в защите - во втором матче блок-шотом отметился Кайл, в третьем - Уилл.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
ПБК "Локомотив-Кубань" попрощался с болельщиками до следующего сезона

Наставник "Зенита" Джоан Плаза, как ни удивительно, тоже был настроен позитивно, даже несмотря на поражение. Впрочем, с учетом имени соперника, едва ли питерцы всерьез могли рассчитывать выиграть эту серию.

- Странно говорить, что ты доволен, когда твоя команда проиграла одно очко, но это именно то, что я чувствую сейчас. Мы показали, что можем бороться с любым соперником. Я горжусь своей командой. Уверен, что мы заслужили как минимум одну победу. Мы закончили 0-3, но никто не может обвинить нас в том, что мы не боролись, - сказал Плаза на пресс-конференции.

Отметим, что финальная серия плей-офф Единой лиги начнется 5 июня и продлится до трех побед одной из команды. Первый матч, а также игра номер два от 7 июня, точно состоятся на площадке ЦСКА. Армейцы, как и второй участник финала, выступят в следующем сезоне в самом престижном клубном турнире континента - Евролиге. ЦСКА является действующим обладателем этого трофея. Недавно в Витории армейцы, напомним, победили в "Финале четырех" Евролиги и вернули себе звание сильнейшего клуба континента. Теперь же армейцы могут оформить дубль, добавив в клубную коллекцию еще один титул чемпиона Единой лиги.

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