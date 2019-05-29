Дачную амнистию продлят до 1 марта 2020 года

Правительство внесло в Госдуму свой вариант дачной амнистии - упрощенного порядка регистрации домов и дач.

Напомним, что с августа прошлого года действует уведомительный порядок строительства и оформления в собственность индивидуальной жилой недвижимости. Перед началом строительства и после его завершения застройщик должен передать в органы местного самоуправления уведомления, в которых указываются характеристики возводимых домов. Стройка будет считаться законной, если соблюдены все градостроительные нормы. Но дома и дачи, которые построены уже давно, по новым правилам оформить в собственность сложно. Если вообще возможно.

На "горячей линии" с читателями "РГ" гендиректор Московского областного БТИ Роман Ларин перечислил наиболее часто встречающиеся нарушения, которые затормозят оформление в собственность. Первое - несоблюдение отступов от границ земельных участков. "Сплошь и рядом крыльцо дома практически смотрит в забор соседнего участка. Не соблюдались также особые условия использования территорий, например есть жилые строения, попадающие в зону аэропортов, линий электропередач, природоохранных зон. Существуют нарушения по видам разрешенного использования земельных участков. В ряде случаев параметры построенных домов выходят за установленные нормы: не более 3 надземных этажей и не более 20 метров в высоту. Во всех этих случаях оформить дом в собственность без режима дачной амнистии будет невозможно", - сообщил Ларин.

Для этого и предлагается продлить действие упрощенного порядка регистрации без направления уведомлений до 1 марта 2020 года.