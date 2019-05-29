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29.05.2019 17:03
Рубрика: Власть

Деньги россиян защитят от неумелых инвестиций

Текст: Татьяна Замахина

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет защитить деньги россиян от необдуманных поступков на финансовом рынке.

Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Подавляющему числу граждан запретят иметь дело со сложными инструментами - им присвоят статус "особо защищаемых неквалифицированных инвесторов". Впрочем, дорога к "большим сделкам" закрыта отнюдь не будет - при желании и нужных знаниях можно будет получить "квалификацию".

Фото: Сергей Михеев.
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Порой люди направляют последние ресурсы, участвуя в сомнительных сделках под обещание высоких доходов, объяснил один из авторов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Затем они остаются ни с чем, добавил парламентарий. Бывают и случаи судов, когда горе-инвесторы пытаются доказать, что не понимали, на что шли. Теперь таким "непонимающим" просто не разрешат рисковать.

Итак, низшую категорию инвестору будут присваивать "автоматом". Средства можно будет вкладывать только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты. Так, можно будет иметь дело с ценными бумагами, допущенными к торгам первого и второго уровня. Разрешены также сделки с не ограниченными в обороте инвестиционными паями фондов, с валютой или драгметаллами. Вкладывать средства в коммерческие облигации такие инвесторы не смогут. Все остальные торгующиеся на бирже инструменты - не более чем на 50 тысяч рублей в год. По факту это означает, что особо защищаемому инвестору вход на срочный рынок будет закрыт.

Если у гражданина на брокерском счету становится более 400 тысяч рублей, он сможет "повысить" уровень. Такой инвестор все еще останется "неквалифицированным", но уже не будет "особо защищаемым". После этого будет разрешено все, что и низшему уровню инвесторов, плюс участие в маржинальных сделках.

Для неквалифицированных инвесторов также предусмотрена возможность совершения сделок по приобретению любых ценных бумаг при условии прохождения тестирования либо по итогам сдачи экзамена на сайте биржи или саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в интернете.

Простыми квалифицированными инвесторами предлагается считать тех, у кого есть активы минимум на 10 миллионов рублей. Еще вариант - инвестор должен не менее года совершать сделки с ценными бумагами, при этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Есть и другие пути получения "квалификации". Таким инвесторам открыты сделки по приобретению любых ценных бумаг, но брокер обязан проинформировать их о рисках.

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Четвертая категория - это профессиональные квалифицированные инвесторы. Они должны иметь трехлетний опыт на рынке и соответствовать прочим условиям, которые описаны в законопроекте. Таким инвесторам по умолчанию доступны любые финансовые инструменты.

Важно, что брокер несет ответственность перед физлицом за причиненные убытки. Но это касается только тех потерь, которые возникают в результате совершения с гражданином сделок без предварительной категоризации или сделок, не подходящих его категории.

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