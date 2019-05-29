Экс-супруга главы Amazon отдаст 19 миллиардов бедным

Бывшая жена главы компании Amazon направит почти 19 миллиардов долларов на благотворительность.

Экс-супруга Джеффа Безоса призналась, что у нее есть "большое количество денег", которыми она может поделиться.

Напомним, в январе этого года самый богатый человек в мире и его супруга Маккензи сообщили, что намерены развестись. Поводом стала интрижка на стороне. Владельца Amazon застукали с 49-летней Лорен Санчес. Чуть позже Безос принял решение расстаться с Маккензи после 25 лет брака.

В апреле экс-супруга бизнесмена объявила, что уступит ему 75 процентов акций компании Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin. Но даже при таком раскладе женщина получила 35 миллиардов долларов.