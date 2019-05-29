Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе. Как передает "Политнавигатор", об этом сообщил юрист Олег Животов, защищающий в суде бывшего главу Генштаба ВСУ Владимира Заманы.

По его словам, их заключение опирается на статью 17 конституции страны, согласно которой военные могут быть задействованы "только для отражения внешней агрессии", а их участие в каком-либо конфликте внутри страны считается противоправным. Он также отметил, что составленный экспертами документ является частью дела и изъять его невозможно. А на его основе можно обвинить любого военнослужащего, принимавшего участие в боевых действиях, устроить международный трибунал над теми, кто пришел к власти на Украине после майдана.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота, которые отказались признать жители Донбасса.