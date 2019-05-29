Эксперты назвали успехи и болевые точки в отношениях России и Китая

Новости

В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой 17:07
Где в Москве попробовать самые необычные блюда 17:05
Появилось фото обновленного Renault Duster для России 17:04
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 16:57
Юрий Мороз экранизирует роман "Угрюм-река" для Первого канала 16:55
Эксперты назвали десятку самых проблемных подержанных машин 16:46
Создателей "Игры престолов" потребовали выгнать из "Звездных войн" 16:42
Найденный под Владимиром клад археологи оценили в 3,5 млн рублей 16:39
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента 16:38
В Петербурге в массовом ДТП пострадали три человека 16:30
Младенец упал с больничной кровати и умер 16:27
Минздрав оценил новый метод избавления жира на животе 16:27
Посол РФ в Сербии возмутился провокацией в отношении российского дипломата 16:21
МИД РФ: Выдворение журналиста показало реальную цену свободы слова в Литве 16:20
В Коми участнику банды Пичугина дали семь лет колонии 16:09
Changan привезет в Россию новое поколение бюджетного кроссовера CS35 16:04
Санкт-Петербургская интернет-конференция пройдет 30-31 мая 15:50
В Чувашии выпускница умерла во время ЕГЭ 15:49
В Мурманской области украли мост через реку 15:48
Путин наградит многодетных и посетит школу программирования 15:47
Вышел полный трейлер хоррор-сериала "Болотная тварь" 15:42
В Вологде адвокатов задержали за фальсификацию доказательств 15:29
В КЧР задержали предполагаемого дуэлянта-убийцу 15:24
Jaguar Land Rover проинформирует водителя нагревом руля 15:22
В Башкирии директор пойдет под суд после поножовщины в школе 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 16:05
Рубрика: В мире

Эксперты назвали успехи и болевые точки в отношениях России и Китая

Текст: Игорь Дунаевский
В Москве стартовала двухдневная конференция "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Достигнутый уровень всестороннего стратегического взаимодействия России и Китая превосходит все ожидания, но довольствоваться этим не стоит, поскольку быть дружественными соседями непросто. Тем более, что несмотря на интенсивный политический диалог, практическое сотрудничество по многим направлениям нередко отстает. Таков основной посыл начавшейся в среду конференции. Время ее проведения выбрано не случайно - 29 мая исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО
Мордовия будет сотрудничать с китайской провинцией Хунань

Бывший член Госсовета КНР Дай Бинго подчеркнул, что для развития двусторонних связей, которое "должно охватывать все сферы, не существует потолка и ограничений". Он, как и многие другие спикеры конференции, указал на важность интенсификации экономического сотрудничества, являющегося "материальной гарантией укрепления двусторонних отношений". По словам Бинго, есть и те, кому дружба Москвы и Пекина поперек горла, но "подорвать ее не получится, поскольку она построена не из бумаги и даже не из кирпича, а из прочнейшей стали".

Политическое доверие и регулярные контакты лидеров двух стран стали залогом подвижек на других направлениях. Двусторонний товарооборот впервые превысил 100 миллиардов долларов. Как отметила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, у России и Китая "глубоко совпадают национальные интересы", а потому укрепляются и гуманитарные связи. Растут студенческие обмены. По ее словам, ежегодно в китайских городах проводится около 300 различных мероприятий по российской тематике. Она напомнила, что в следующем году исполнится 75 лет общей Победы над нацизмом, что особенно важно сегодня, когда "некоторые в мире принижают вклад России и КНР".

Мантуров: Россия не откажется от диалога с Huawei из-за санкций США

Участники конференции подчеркнули важность ее темы и вообще такого рода неофициальных площадок для обсуждения путей дальнейшего развития отношений, включая работу над существующими трудностями. Ведь они есть.

Как отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, хотя на высоком уровне диалог заметно интенсифицировался, в отношениях народов сохраняется "огромный гэп". Россияне и китайцы "настороженно относятся друг к другу". Швыдкой приветствовал положительную динамику гуманитарных обменов, но указал, что "35 тысяч китайских студентов, обучающихся в России, это на порядок или два меньше, чем их число в вузах Великобритании или США". Такова ситуация и с товарооборотом между Россией и Китаем, который по-прежнему существенно уступает торговле Поднебесной с США и соседями по азиатскому региону, несмотря на все проблемы в отношениях между ними.

Такая реальность, по словам Швыдкого, потенциально "создает проблемы" для диалога Москвы и Пекина. "Нужны крупные экономические проекты, в которые втянутся много людей", - подчеркнул он, назвав это фундаментальной базой для дальнейшего развития.

Эксперт: Россия может заместить сельскохозяйственный экспорт США в Китай

Взаимодействие России и Китая не ограничивается двусторонними связями, а потому еще одной темой конференции станет их роль в мировых делах, глобальная ответственность за формирование нового миропорядка, включая элемент стратегической стабильности.

Глава Китайской академии общественных наук Се Фучжань отметил, что хотя Россия и КНР являются развивающимися странами, их роль в мировых делах укрепляется. По его словам, у Москвы и Пекина "есть политические продукты, включая способы решения региональных конфликтов". А влияние новых технологий на глобальное производство "дает развивающимся странам шанс занять ведущие позиции в мировой технологической революции".

В мире Восточная Азия Китай Власть Работа власти Внешняя политика Экономика ВЭД Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента