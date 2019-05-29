Эксперты назвали успехи и болевые точки в отношениях России и Китая

В Москве стартовала двухдневная конференция "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам.

Достигнутый уровень всестороннего стратегического взаимодействия России и Китая превосходит все ожидания, но довольствоваться этим не стоит, поскольку быть дружественными соседями непросто. Тем более, что несмотря на интенсивный политический диалог, практическое сотрудничество по многим направлениям нередко отстает. Таков основной посыл начавшейся в среду конференции. Время ее проведения выбрано не случайно - 29 мая исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Бывший член Госсовета КНР Дай Бинго подчеркнул, что для развития двусторонних связей, которое "должно охватывать все сферы, не существует потолка и ограничений". Он, как и многие другие спикеры конференции, указал на важность интенсификации экономического сотрудничества, являющегося "материальной гарантией укрепления двусторонних отношений". По словам Бинго, есть и те, кому дружба Москвы и Пекина поперек горла, но "подорвать ее не получится, поскольку она построена не из бумаги и даже не из кирпича, а из прочнейшей стали".

Политическое доверие и регулярные контакты лидеров двух стран стали залогом подвижек на других направлениях. Двусторонний товарооборот впервые превысил 100 миллиардов долларов. Как отметила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, у России и Китая "глубоко совпадают национальные интересы", а потому укрепляются и гуманитарные связи. Растут студенческие обмены. По ее словам, ежегодно в китайских городах проводится около 300 различных мероприятий по российской тематике. Она напомнила, что в следующем году исполнится 75 лет общей Победы над нацизмом, что особенно важно сегодня, когда "некоторые в мире принижают вклад России и КНР".

Участники конференции подчеркнули важность ее темы и вообще такого рода неофициальных площадок для обсуждения путей дальнейшего развития отношений, включая работу над существующими трудностями. Ведь они есть.

Как отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, хотя на высоком уровне диалог заметно интенсифицировался, в отношениях народов сохраняется "огромный гэп". Россияне и китайцы "настороженно относятся друг к другу". Швыдкой приветствовал положительную динамику гуманитарных обменов, но указал, что "35 тысяч китайских студентов, обучающихся в России, это на порядок или два меньше, чем их число в вузах Великобритании или США". Такова ситуация и с товарооборотом между Россией и Китаем, который по-прежнему существенно уступает торговле Поднебесной с США и соседями по азиатскому региону, несмотря на все проблемы в отношениях между ними.

Такая реальность, по словам Швыдкого, потенциально "создает проблемы" для диалога Москвы и Пекина. "Нужны крупные экономические проекты, в которые втянутся много людей", - подчеркнул он, назвав это фундаментальной базой для дальнейшего развития.

Взаимодействие России и Китая не ограничивается двусторонними связями, а потому еще одной темой конференции станет их роль в мировых делах, глобальная ответственность за формирование нового миропорядка, включая элемент стратегической стабильности.

Глава Китайской академии общественных наук Се Фучжань отметил, что хотя Россия и КНР являются развивающимися странами, их роль в мировых делах укрепляется. По его словам, у Москвы и Пекина "есть политические продукты, включая способы решения региональных конфликтов". А влияние новых технологий на глобальное производство "дает развивающимся странам шанс занять ведущие позиции в мировой технологической революции".