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29.05.2019 20:39
Рубрика: В мире

Улыбка дьявола

Лионский взрывник приобретал компоненты для бомбы в интернете
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Алжирец Мохамед Хишем и был тем самым террористом на велосипеде, что в прошлую пятницу взорвал бомбу на пешеходной улице Виктора Гюго в Лионе. А компоненты для своей "адской машинки" он закупал в одном из самых известных мировых онлайн-магазинов. Это выяснили следователи после того, как провели обыск на квартире в лионском пригороде Улен, где бомбист проживал у родителей, перебравшихся несколько лет тому назад во Францию из алжирского города Оран.
С тем чтобы при аресте избежать самоподрыва бомбиста, полицейские не стали брать штурмом его квартиру. Фото: AP С тем чтобы при аресте избежать самоподрыва бомбиста, полицейские не стали брать штурмом его квартиру. Фото: AP
С тем чтобы при аресте избежать самоподрыва бомбиста, полицейские не стали брать штурмом его квартиру. Фото: AP

В жилище обнаружили набор химикатов для изготовления взрывчатки, причем той самой, что использовали смертники при терактах в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе годом позже. Но не только. Парень выписывал на свое имя также микросхемы, батарейки и прочие элементы, из которых соорудил устройство для дистанционного подрыва. Причем его техническая сложность поразила экспертов-криминологов. Один из них сознался, что подобного "не видел со времен активных действий баскских боевиков в Испании много лет тому назад".

Правда, в области химии Мохамед Хишем, к счастью, не был силен и просчитался. Как заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, бомба была начинена сравнительно небольшим количеством взрывчатого вещества. Будь его больше, ЧП в Лионе не обошлось бы лишь сравнительно легкими ранениями 13 прохожих: его последствия наверняка были бы куда более трагичны.

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе

Напомним, что на след террориста полицейским удалось выйти после того, как была проанализирована масса самой разнообразной информации, в том числе записи камер видеонаблюдения, показания более чем 300 свидетелей и сигналов, поступавших по специально выделенному телефонному номеру. Важную роль сыграли следы ДНК, что были найдены как на фрагментах пакета, в котором находилась бомба, так и на еще двух предметах, обнаруженных на месте преступления. Все они позже в точности совпали с ДНК Мохамеда Хишема.

Арест алжирца был проведен с соблюдением всех предосторожностей. С тем, чтобы избежать самоподрыва бомбиста, полицейские отказались брать его квартиру штурмом. На парня надели наручники, когда тот утром выходил из городского автобуса на бульваре Ив-Фарж в VII округе Лиона. Чуть позже были задержаны и его родственники - отец, мать, младший брат.

Как сейчас выясняется, Мохамед Хишем во Франции фактически был нелегалом. Пару лет назад приехал по краткосрочной визе и пытался поступить в лионскую школу информатики. Однако записаться в студенты ему не удалось: в префектуре отказались выдать длительный вид на жительство. Тем не менее возвращаться в Алжир не стал и перебивался временными заработками. В момент ареста подрабатывал охранником в одном из городских лицеев. В его дирекции до сих пор не могут прийти в себя, характеризуя Мохамеда как "вежливого и улыбчивого молодого человека".

Важную роль сыграли следы ДНК, найденные на фрагментах пакета, в котором находилась бомба

Сейчас алжирца из Лиона переправили в парижский пригород Леваллуа-Перре, где находятся одновременно штаб-квартира Главного управления внутренней разведки (ГУВР) и антитеррористический отдел уголовной полиции Парижа. Несмотря на веские вещдоки, Мохамед пока отказывается признать свою причастность к теракту. Правда, в ходе допросов следователи установили, что алжирец придерживается идеологии радикального исламизма, и терроризм, как средство борьбы с "неверными", не отрицает.

Полицейские эксперты обследуют электронные носители бомбиста с тем, чтобы установить, действовал ли он в одиночку или по указке террористических группировок. Отметим, что ни одна из них до сих пор не взяла ответственность за теракт в Лионе.

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