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29.05.2019 16:15
Рубрика: Экономика

Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России

Текст: Иван Егоров
Выступая во вторник перед парламентариями в рамках "правительственного часа" Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

По его словам, всего в сфере трудового законодательства в прошлом и этом году были защищены права 620 тысяч работников. По требованию прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере 26 млрд рублей. Почти 115 тысяч руководителей разного уровня за допущенные нарушения были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. При этом, по данным Генпрокурора, остаток долга по зарплате на 1 мая составляет 2,9 млрд рублей.

Чайка также сообщил, что в рамках исполнения поручения Владимира Путина по обеспечению законности при оплате госконтрактов, прокурорам в прошлом году удалось добиться погашения задолженности перед предпринимателями в размере более 34 млрд рублей. А всего за последние 3,5 года - 120 млрд рублей.

Фото: iStock
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"Это не только защита малого и среднего бизнеса, но и выплата тех же самых долгов по заработной плате, сохранение рабочих мест", - подчеркнул глава надзорного ведомства.

А еще он рассказал депутатам, что в прошлом году прокуроры защитили права 42 тысяч пенсионеров и инвалидов​​​ и строго наказали 37 тысяч чиновников, допустивших нарушение прав наименее защищенной категории граждан. По результатам прокурорских проверок было возбуждено 280 уголовных дел. По словам Чайки, среди самых частых нарушений - незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, занижение трудового стажа.

"Пресекались нарушения законодательства при признании граждан инвалидами, случаи уклонения от предоставления им льготных рецептов, санаторного лечения, технических средств реабилитации", - подчеркнул Генеральный прокурор. Глава ведомства, отвечая на возможный вопрос депутатов сообщил, что до сегодняшнего дня обращения граждан предпенсионного возраста о нарушениях при приеме на работу и увольнении в Генеральную прокуратуру не поступали.

"Безусловно, при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной", - подчеркнул Генпрокурор. 

Отдельно Юрий Чайка коснулся темы безопасности в школах, особенно после резонансных случаев вооруженных нападений подростков на своих сверстников и учителей. Он откровенно признал, что "ситуация сложная". По его словам, Генпрокуратура до конца года проведет комплексную проверку школ страны. Прокуроры оценят, не только как в образовательных учреждениях следят за безопасностью и занимаются профилактикой правонарушений, но и как, например, кормят детей. Рассказал Чайка и работе прокуроров по противодействию коррупции, в которой, по его мнению, наметилась положительная динамика. Например, хорошо отработан механизм предъявления прокурорами в суд заявлений об обращении в доход государства имущества, приобретенного на незаконные средства. Всего с 2016 года было направлено несколько десятков исков на сумму 25 млрд рублей. На 11,5 млрд рублей они уже удовлетворены.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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А еще Юрий Чайка поделился с народными избранниками своим видением наделения прокуроров дополнительными полномочиями. Он напомнил, что сейчас у прокуратуры действительно огромный объем полномочий вне уголовно-правовой сферы, и опыт российских прокуроров уже распространяется во всем мире. "В то же время у нас, скажем мягко, малый, смешной объем полномочий в уголовно-правовой сфере", - заметил Генпрокурор. По его мнению, если подкрепить полномочия прокуратуры вне уголовно-правовой сферы полномочиями в уголовно-правовой сфере, то, бесспорно, эффект будет совершенно другой. При этом Чайка согласился с высказываниями парламентариев, которые заметили, что прокуроров пора наделить надзором за предварительным следствием.

Всего в 2018-м - 1-м квартале 2019 года прокуроры пресекли более 5,3 млн нарушений законов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше одного миллиона виновных лиц, возбуждено 27 тысяч уголовных дел.

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