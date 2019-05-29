Huawei подала иск о признании решения США неконституционным

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" , в ответ на законопроект о лишении компании Huawei публичных прав, принятый конгрессом США, Huawei обнародовала сообщение о том, что обратилась с иском в суд в Соединенных Штатах. 28 мая по местному времени компания планирует подать в суд итоговый документ, который в юриспруденции называется "запросом на упрощенное судопроизводство".

Соответствующее заявление обнародовал Сун Люпин, директор по юридическим вопросам в Huawei. В заявлении говорится, что Huawei требует от суда признать законопроект неконституционным. Запрет представляет собой типичный законопроект о лишении публичных прав, который нарушает надлежащую процедуру. В законопроекте прямо определено, что Huawei виновна, и, как следствие, на компанию наложили огромное количество ограничений. Цель очевидна: вытеснить Huawei с американского рынка. Это не что иное, как "использование законодательства вместо суда" и прямо запрещено Конституцией США. В заявлении выражена надежда, что американский суд объявит запрет на работу Huawei неконституционным и аннулирует его.

Это заявление также было опубликовано в американской газете The Wall Street Journal и других СМИ.