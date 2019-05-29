Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

В Huawei данный запрет расценили как лишение общественных прав, говорится в заявлении компании. "Этот закон прямо определяет, что Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений. Цель его ясна - вытеснить компанию с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США", - цитирует документ РИА Новости.

В компании надеются, что американский суд объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Напомним, 15 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, так как, по мнению американского правительства, китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам.

На фоне этого корпорация Google заявила о приостановке бизнес-контактов с Huawei. В частности, Google объявил, что китайские смартфоны лишат доступа к сервисам американской IT-компании, они перестанут получать обновления Android, а их покупатели не смогут в дальнейшем пользоваться Gmail, YouTube и картами.