Новости

Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО 06:23
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб 05:55
Учителя Новой Зеландии отказались работать за копейки 05:25
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список 05:14
Трамп назвал Японию великой страной 04:52
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой 04:31
Наводнения на юге Китая унесли жизни семи человек 04:21
В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом 04:10
Номера в отелях Мадрида резко подорожали из-за финала Лиги чемпионов 04:04
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35 03:45
Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф 03:24
В Японии четыре человека погибли из-за аномальной жары 03:04
Экс-супруга главы Amazon отдаст 19 миллиардов бедным 02:50
В США 130 человек пострадали из-за множественных торнадо 02:33
Ливия передала Египту организатора крупных терактов 02:15
Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны 01:48
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза 01:18
Слуцкий проиграл Адвокату путевку в Лигу Европы 01:05
Турция начала антитеррористическую операцию на севере Ирака 00:53
В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо 00:28
Rammstein "взорвали" Сеть клипом про "мигрантов" 28.05.2019
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ 28.05.2019
В Сирии опасаются химатаки террористов с заминированными машинами 28.05.2019
На Украине исчезли серверы с секретной информацией СНБО 28.05.2019
Экс-глава Генштаба Украины рассказал, как Крым едва не "деоккупировали" 28.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
29.05.2019 05:14
Рубрика: В мире

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Фото: iStock
Не струсил. Один из ключевых партнеров возобновил партнерство с Huawei

В Huawei данный запрет расценили как лишение общественных прав, говорится в заявлении компании. "Этот закон прямо определяет, что Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений. Цель его ясна - вытеснить компанию с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США", - цитирует документ РИА Новости.

В компании надеются, что американский суд объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Фото: AP Photo/Vincent Yu
Глава Huawei призвал власти КНР не вводить ответные меры против Apple

Напомним, 15 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, так как, по мнению американского правительства, китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам.

На фоне этого корпорация Google заявила о приостановке бизнес-контактов с Huawei. В частности, Google объявил, что китайские смартфоны лишат доступа к сервисам американской IT-компании, они перестанут получать обновления Android, а их покупатели не смогут в дальнейшем пользоваться Gmail, YouTube и картами.

Мантуров: Россия не откажется от диалога с Huawei из-за санкций США
В мире США В мире Восточная Азия Китай Санкции США против Huawei
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо