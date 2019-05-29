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29.05.2019,  
18:44
Текст:  Руслан Мельников

Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми

Российские сверхзвуковые крылатые ракеты, которые стоят на вооружении, станут гиперзвуковыми и более универсальными.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Леонова, гендиректора "НПО машиностроения" - предприятия, входящего в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Фото: YouTube
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Он, в частности, обозначил тенденцию по совершенствованию крылатых ракет, как увеличение дальности действия и выходу на гиперзвуковые скорости.

"В этом направлении мы и движемся", - цитирует агентство своего собеседника. Также Александр Леонов сообщил о работах, позволяющих достичь "универсальности ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы".

Напомним, ранее стало известно о возможности продления срока службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, которые должны стать носителями гиперзвукового боевого блока "Авангард". Они могут нести боевое дежурство более 36 лет.

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