Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми

Российские сверхзвуковые крылатые ракеты, которые стоят на вооружении, станут гиперзвуковыми и более универсальными.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Леонова, гендиректора "НПО машиностроения" - предприятия, входящего в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Он, в частности, обозначил тенденцию по совершенствованию крылатых ракет, как увеличение дальности действия и выходу на гиперзвуковые скорости.

"В этом направлении мы и движемся", - цитирует агентство своего собеседника. Также Александр Леонов сообщил о работах, позволяющих достичь "универсальности ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы".

Напомним, ранее стало известно о возможности продления срока службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, которые должны стать носителями гиперзвукового боевого блока "Авангард". Они могут нести боевое дежурство более 36 лет.